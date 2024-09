AfD-Chefin Weidel mit vernichtendem Urteil für Ampel-Regierung: "Volk möchte Neuwahlen!"

Berlin - Die starken Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen lassen AfD-Chefin Alice Weidel (45) jubeln. Im WELT-Talk sprach sie am Sonntagabend von einem "historischen Erfolg" und stellte zugleich der Ampel-Regierung ein vernichtendes Zeugnis aus.

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen fordert AfD-Chefin Alice Weidel (45) erneut Neuwahlen auf Bundesebene. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Gespräch mit WELT-TV-Chef Jan Philipp Burgard (39) erklärte Weidel zu den Mehrheitsverhältnissen: "Ich sage ganz klar, dass ohne die AfD überhaupt keine stabile Regierung in Sachsen und Thüringen mehr möglich sein würde."

Die Ergebnisse seien ein klares Signal in Richtung Berlin: "Die Landtagswahlen waren eine Abwahl für die Ampel-Regierung. Das Volk möchte Neuwahlen. Es möchte eine neue Regierung", betont die 45-Jährige.

Mit der Stimmenvergabe hätten die Bürger eindeutig gezeigt, was sie stört: "Die Leute spüren aus der Vergangenheit, was es heißt, wenn man einen Staat hat, der immer übergriffiger wird, der in die Privatbereiche eingreift [...]", so Weidel.

Zu möglichen Koalitionen sagte die Politikerin: "Die CDU kann nicht langfristig mit Linken und Grünen vernünftige Politik machen. Das ist eine strategische Sackgasse."