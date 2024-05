Baerbock als Außenministerin "nicht tragbar": Scharfe Kritik nach umstrittenen Äußerungen

Kritik an Israel sei möglich, doch "Israel jetzt zum Täter zu machen und aus Terroristen, die übrigens in furchtbarer Art und Weise nicht nur Geiseln behandelt haben, sondern Abertausende ermordet haben, zu Opfern zu machen, das ist unerträglich", fügte die CDU-Politikerin hinzu.

Die scharfe Kritik an der Außenministerin kam von der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (60, CDU), berichtet Bild . Es geht um Baerbocks Äußerungen zur israelischen Offensive in Rafah.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (60, CDU) kritisierte die grüne Außenministerin, Annalena Baerbock, für deren Aussagen zum Vorgehen Israels in Gaza. © Christoph Soeder/dpa

Baerbock war zuletzt mehrfach negativ in ihrer Rolle als Außenministerin und im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen der palästinensischen islamistischen Terror-Organisation Hamas und Israel aufgefallen.

So reiste sie seit dem brutalen Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen in Israel getötet und zum Teil regelrecht abgeschlachtet wurden sowie mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden, sieben Mal in das Kriegsgebiet. Wozu? Unklar!

Auch beim Treffen Baerbocks mit der Familie der nach Gaza verschleppten Deutsch-Israelin Shani Louk Mitte Oktober vergangenen Jahres gab es nach Angaben der Angehörigen der getöteten 22-Jährigen "keine konkreten Ergebnisse".

Wilfried Gehr, der Lebensgefährte von Shani Louks Tante, kritisierte das Gespräch mit Baerbock als "Polit-Show", sie habe die Familien lediglich als "Statisten" benutzt, tue aber zu wenig, um die Gefangenen zu befreien, sagte er damals.