Lindner und Lehfeldt wehren sich: So gewitzt reagiert der "Titanic"-Verlag

Wenn es nach dem Satiremagazin geht, soll auf Sylt der Prozess veranstaltet werden. © Lea Albert/dpa

Der Verlag selbst will der anwaltlichen Aufforderung offenbar nicht nachkommen. Stattdessen nutzt man die Angelegenheit lieber für PR in eigener Sache.

"Die Redaktion freut sich, wenn sich Ruheständler dank 'Titanic' nicht langweilen müssen. Prozesshanselei ist ein beliebtes, urdeutsches Hobby, und unsere Gerichte sind bekanntermaßen ohnehin nicht ausgelastet", heißt es in einer Mitteilung.

Auch wenn das Unternehmen soeben eine Schuldenbremse beschlossen habe, sehe man einer etwaigen Schmerzensgeldforderung gelassen entgegen.

"Da kämen ja 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz dazu – und dass ein FDP-Politiker fünf Prozentpunkte erzielt, ist derzeit unwahrscheinlich."

Es folgt ein letzter Seitenhieb in Anspielung auf Lindners Traumhochzeit im hohen Norden Deutschlands: "So oder so wird die Redaktion versuchen, den Prozess vor dem Landgericht Sylt verhandeln zu lassen, weil es dort gratis Sekt und Krabbenbrötchen in der Kantine gibt."