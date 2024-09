Oben-Ohne-Protest statt Bürgerdialog: Nackte Frauen stürmen Bühne von Christian Lindner

Berlin - Mit kritischen Fragen oder gar lauten Protesten im Rahmen seiner Reden kennt sich Christian Linder (45, FDP) seit Jahren aus. Doch was ihm am Sonntag in der Hauptstadt passierte, war auch für den Finanzminister ein ungewöhnlicher Zwischenfall: Mitten in seinem Bürgerdialog stürmten zwei nackte Frauen auf die Bühne!