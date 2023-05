Drama um Dirk Hilberts Ehe-Aus: Dresdens OB flüchtet sich in den Urlaub

Im Rathaus war Hilbert am Dienstag nicht greifbar. Er ist schon wieder auf Reisen .

Auf einer Aufnahme, die während der dienstlichen Tätigkeit Hilberts gemacht wurde, ist sie sogar neben ihm zu sehen, beide lächeln in die Kamera.

Fotos in den sozialen Medien zeigen die Ministeriumsmitarbeiterin (Mitte 40) im australischen Perth .

Anders als sein Trip nach Australien, den Hilbert laut Stadtsprecher als "Privatreise mit einzelnen dienstlichen Terminen" verstanden haben will, ist der OB dieses Mal laut Rathaus rein dienstlich in Hannover, um an der Sitzung des Präsidialausschusses des Ostsächsischen Sparkassenverbandes teilzunehmen.

Unterdessen wirft Tilo Wirtz (55, Linke) Hilbert "eine Vermischung von privaten und dienstlichen Belangen vor", forderte in seiner Funktion als Stadtrat den OB auf, sich zu genauen Kosten und beteiligten Personen zu erklären.