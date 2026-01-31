Landtagswahl 2027: NRW-Chef Hendrik Wüst warnt vor AfD

Düsseldorf - Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU ) hat mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr vor der AfD gewarnt.

CDU-Politiker Hendrik Wüst (50) wurde am 27. Oktober 2021 zum Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gewählt. © Thomas Banneyer/dpa

"Der Hauptgegner in der Debatte um unsere Demokratie ist eindeutig die AfD", sagte Wüst in einem Interview der "Rheinischen Post".

Er erlebe viele ihrer Mitglieder im Landtag nicht minder demokratie- und menschenfeindlich als anderswo. "Da ist zwischen Düsseldorf und Erfurt leider kaum mehr ein Unterschied zu erkennen", erklärte der CDU-Politiker.

"Ich rate all jenen, die meinen, die AfD werde sich in Regierungsämtern entzaubern oder mäßigen, zu etwas mehr Demut und Vorsicht", sagte Wüst weiter.

Landesregierungen entschieden über Richterbesetzungen und führende Köpfe der Polizei.