Landtagswahl 2027: NRW-Chef Hendrik Wüst warnt vor AfD

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) hat mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr vor der AfD gewarnt.

Von Volker Danisch

Düsseldorf - Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) hat mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr vor der AfD gewarnt.

CDU-Politiker Hendrik Wüst (50) wurde am 27. Oktober 2021 zum Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gewählt.
CDU-Politiker Hendrik Wüst (50) wurde am 27. Oktober 2021 zum Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gewählt.  © Thomas Banneyer/dpa

"Der Hauptgegner in der Debatte um unsere Demokratie ist eindeutig die AfD", sagte Wüst in einem Interview der "Rheinischen Post".

Er erlebe viele ihrer Mitglieder im Landtag nicht minder demokratie- und menschenfeindlich als anderswo. "Da ist zwischen Düsseldorf und Erfurt leider kaum mehr ein Unterschied zu erkennen", erklärte der CDU-Politiker.

"Ich rate all jenen, die meinen, die AfD werde sich in Regierungsämtern entzaubern oder mäßigen, zu etwas mehr Demut und Vorsicht", sagte Wüst weiter.

Wegen Krieg, steigender Preise und Krise: Hendrik Wüst mit großer Ankündigung
Hendrik Wüst Wegen Krieg, steigender Preise und Krise: Hendrik Wüst mit großer Ankündigung

Landesregierungen entschieden über Richterbesetzungen und führende Köpfe der Polizei.

"Das ist eine enorme Verantwortung, die nicht in die falschen Hände gelangen darf", unterstrich Wüst, der gleichzeitig auch CDU-Landesvorsitzender ist.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Hendrik Wüst: