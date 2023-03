Joe Chialo: Wie aus einem Musikmanager ein erfolgreicher CDU-Politiker wurde

Der letzte Satz ist wohl auch ein kleiner Seitenhieb gegen die Grünen - die Partei, in der ihn viele verorten würden. Und in der Tat war Chialo auch mal deren Mitglied, trat dann aber aus, als er deren Meinung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht teilte. Aber auch Vorschläge wie den Veggie-Day findet er "bevormundend". In der CDU versuche man hingegen, Themen "breiter zu durchdenken und eine gesellschaftlich tragbare Lösung zu finden".

Dass die Union wegen seiner christlichen Prägung gut zu ihm passe, sei aber nur einer der Gründe für das schwarz-orangene Parteibuch. "Die CDU als Partei versucht Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie dich fordert und fördert. Sie verlangt etwas von dir. Ich brauche niemandem, der mich rundum versorgt und mir das Handeln und Denken in einer ideologischen Form präsentiert."

Darüber hinaus ist er seit einigen Jahren Mitglied der CDU. Jener Partei also, die das leidige Klischee des "alten weißen Mannes" in den Augen junger Kreativer bedient wie wohl keine andere. Wie passt das zusammen?

Das wurde nichts: Chialo und Armin Laschet (62, CDU) für Deutschland. © AFP/John Macdougall

Lösungen wollte auch Armin Laschet finden, als er Chialo im Rahmen seiner Kanzlerkandidatur in sein fast schon legendäres Zukunftsteam ohne Zukunft berief. Beide lernten sich im Wahlkampf kennen.

"Aus einem spontanen Termin von einer Stunde maximal wurden vier Stunden. Da habe ich ihm einfach erzählt, was ich mache, die Situation der Kultur- und Kreativwirtschaft beschrieben und erklärt, was sich aus meiner Sicht bessern muss." Das fand Laschet "spannend" und Chialo sagte sich: "Wieso nicht".

Nachdem Olaf Scholz (64, SPD) Kanzler wurde und Chialo mit seinem Einzug in den Bundestag scheiterte, schien es erst einmal wieder ruhig um die politische Karriere zu werden.

Doch so ganz richtig ist das nicht. Anfang 2022 wurde er in den Bundesvorstand der CDU gewählt, rückte in der leidigen Pascha-Diskussion um Parteichef Friedrich Merz (67) als farbiges Mitglied automatisch in den Fokus.

In den nahm ihn auch Kai Wegner (50). Der CDU-Spitzenkandidat machte Chialo in seinem Wahlkampf zum designierten Kultursenator von Berlin, so er denn die Wahl gewinne. Der Ausgang ist bekannt. Mal sehen, ob Wegner Wort hält.