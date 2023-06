Wie viel ist Lauterbachs "Hitzeschutzplan" wirklich wert?

So werde zum Beispiel geprüft, wie möglichst viele Menschen digital erreicht werden könnten, etwa durch Apps oder per SMS, heißt es in dem Papier. Es fehlten aber noch genaue Daten, hier soll das Robert Koch-Institut seine Arbeit gegebenenfalls anpassen.

Große Hitze in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen kann für die Patienten zur lebensbedrohlichen Tortur werden. © 123rf.com/bialasiewicz

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, machte Lücken im Vorhaben Lauterbachs aus. "Nicht Absichtserklärungen, Aktionsbündnisse und Papiere schützen Millionen alte und kranke Menschen vor der Hitze im Klimawandel.

Ohne milliardenschwere Investitionen des Bundes und der Länder ist ein nationaler Hitzeschutzplan nicht viel Wert", sagte er der dpa.

Es brauche einen Hitzeschutzplan mit baurechtlichen Vorgaben, wonach etwa Neubauten ohne Temperaturbegrenzung auf maximal 25 Grad in jedem Bewohnerzimmer nicht mehr in Betrieb gehen dürften. In dem Papier des Ministeriums ist von Investitionen in diesem Bereich nicht die Rede, stattdessen geht es um Schulungen und Sensibilisierung von Kranken- und Pflegepersonal.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann (60), mahnte pragmatische Regelungen an und Hitzeschutz für Gesundheitseinrichtungen.

"Aufgeheizte Krankenhäuser und Pflegeheime können zu längeren Liegezeiten und Todesfällen führen."