Gesundheitliche Probleme: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt zurück!

Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl tritt Kevin Kühnert als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige begründete diesen Schritt in einem Brief an Parteimitglieder und Öffentlichkeit mit gesundheitlichen Problemen. "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen", schrieb er.

Er habe die Parteichefs Saskia Esken (63) und Lars Klingbeil (46) daher informiert, dass er am heutigen Montag als Generalsekretär zurücktrete. Bei der Bundestagswahl werde er auch nicht erneut als Abgeordneter kandidieren.

Damit zieht sich der Berliner vorerst aus der Politik zurück.