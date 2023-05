Markus Söder und CSU dringen im Fall Patrick Graichen auf Untersuchungs-Ausschuss

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) sieht einen Untersuchungsausschuss als absolut notwendig an. © Peter Kneffel/dpa

"Wir sind uns ziemlich einig, dass am Ende der Fall Graichen in einem Untersuchungsausschuss behandelt werden muss. Zu weit, zu tief, zu eng, zu unklar die Verflechtungen", sagte Markus Söder (56, CSU) nach einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Der 56-Jährige führte danach weiter aus: "Und die Auskünfte und die Ansagen bislang waren einfach zu schwammig, zu schwach, zu wenig detailliert."

Deswegen brauche es, auch angesichts immer neuer Vorwürfe, einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema. Die ganze "grüne Moorlandschaft" müsse untersucht werden, sagte Söder zum Fall.

Graichen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53) von den Grünen und das Ministerium stehen seit einiger Zeit erheblich in der Kritik.



Hintergrund ist vor allem die Auswahl eines neuen Geschäftsführers für die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur, an der Graichen beteiligt war, obwohl die Wahl am Ende auf seinen Trauzeugen Michael Schäfer (50) fiel. Sowohl Graichen als auch Habeck sprechen von einem Fehler. Das Verfahren zur Personalauswahl soll neu aufgerollt werden.