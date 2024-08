Hier zapft Kretschmer ein kühles Blondes als Dankeschön

MP Michael Kretschmer (49, CDU) zapft für Wahlhelfer Bier. © dpa/Sebastian Kahnert

Der "Demokratie-Tag" der Filmnächte am Elbufer lädt am Sonntag in Kooperation mit dem Verein "Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen" über 1000 Wahlhelfer zum Filmabend ("Morgen ist auch noch ein Tag") ein.

Als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement.

Der Ministerpräsident steht dabei hinter der Theke, zapft Freibier - und macht seinem Namen alle Ehre.