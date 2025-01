Wirbel um Brandmauer zur AfD: So reagiert MP Kretschmer!

Sachsens MP Michael Kretschmer (49, CDU) spricht bei der Brandmauer-Frage von der "Stunde der Wahrheit". © Daniel Löb/dpa

Hintergrund ist die neueste Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz (69), dass die Union in der kommenden Woche im Bundestag mehrere Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik stellen will. "Und wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt", sagte Merz.

Somit würden die Christdemokraten in Kauf nehmen, dass eine Mehrheit auch mit Stimmen der AfD-Abgeordneten zustande kommt.

Angesprochen auf diese Entwicklung erklärte Kretschmer bei einer Pressekonferenz: "Das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. [...] Die Anzahl der Menschen, die zu uns kommt, muss begrenzt werden. Diejenigen, die die Hand gegen unser Land erheben, müssen aus dem Land gebracht werden. Die Vorschläge sind dafür klar."

In einer Zeit, in der die Populisten immer mehr Zulauf bekämen, müssten die Parteien deutlich machen, wofür sie stehen. "Demokratie verteidigt man am besten dadurch, indem man die Probleme der Menschen löst, adressiert und klärt. Das werden sie in den nächsten Tagen im Deutschen Bundestag erleben und das wird für viele Menschen die Wahlentscheidung beeinflussen", ist sich Kretschmer sicher.