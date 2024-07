Darum hält Michael Kretschmer nicht viel von Kampagnen gegen rechts

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) ruft die demokratischen Parteien dazu auf, dringend die Probleme der Bevölkerung zu lösen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Bloß zu sagen, dass man gegen rechts ist, sei Kretschmer "zu einfach" und löse das Problem nicht.

"Solche Kampagnen sind Wolkenschieberei. Für Toleranz und Vielfalt! Darum geht es doch nicht", erklärte der amtierende Ministerpräsident gegenüber dem Spiegel.

Anstatt zu sagen, was man ablehnt, müsse vielmehr betont werden, "wofür man ist".

Für Sachsens CDU-Chef bedeute das vor allem, dass demokratische Parteien die zentralen Anliegen der Bevölkerung, wie die Migration, anpacken.

Kretschmer sieht dabei vor allem die Bundesregierung in der Pflicht, schließlich gebe es in Deutschland etliche Beispiele für Landes- und Lokalpolitiker, die nur abgewählt worden seien, weil ihre Partei in Berlin es nicht auf die Kette bekommen habe, "dringende Probleme" zu lösen.