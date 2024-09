Interview treibt Olaf Scholz zur Weißglut: "Stellen Ihre Frage nur, um Schlagzeilen zu produzieren!"

Berlin - Die nächste Ausgabe des "Tagesspiegel" dürfte bei Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) mit großer Wahrscheinlichkeit direkt in die Tonne wandern.

Im Interview mit dem "Tagesspiegel" zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66) genervt von den Fragen. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

In einem am Samstagmorgen veröffentlichten Interview mit der Berliner Tageszeitung übt ein angriffslustiger Kanzler starke Kritik an den gestellten Fragen und wirft den beteiligten Journalisten vor, bloß Schlagzeilen generieren zu wollen.

In der Berichterstattung über dieses Gespräch liegt der Fokus bei einem Großteil der allgemein bekannten Medien derweil auf Scholz' optimistischer Aussage, wonach er fest damit rechne, dass seine SPD auch nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung anführen werde.

Ein Blick hinter die Bezahlschranke des "Tagesspiegel" offenbart allerdings ein Interview, bei dem man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll.

Warum, wird direkt in der ersten Zeile deutlich, als die wagemutigen Schreiberlinge den amtierenden Kanzler fragen, ob er denn noch der Richtige sei, um dem Land zu dienen. Welcher Regierungschef antwortet da gerne mit "Nein"?

Wenig überraschend lautet Scholz' Antwort also: "Klar". Fortan bekommt man als Leser den Eindruck, dass damit das Interview gelaufen ist.