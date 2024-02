Olaf Scholz kommt nach Dresden: Was er hier macht

Seine Dienstreise führt Scholz am 29. Februar zunächst zu den Elbe Flugzeugwerken, wo er sich bei einem Unternehmensrundgang ein Bild zu den Aufgaben des Unternehmens machen möchte.

Am Abend will er dann im Rahmen des "Kanzlergesprächs" mit 150 Bürgern in den Austausch gehen.