Nach heimlicher Hochzeit: Peta attackiert Ricarda Lang - "Wir sind entsetzt"

Berlin - Eigentlich kämpfen sie meist an derselben Front, doch nun scheint dicke Luft zwischen den Tierschützern der Peta und Ricarda Lang (30) zu herrschen! Die Grünen-Chefin gab ihrem Partner Florian Wilsch (31) am Wochenende in kleinem Kreise das Jawort . Ein Detail der Hochzeit war der Peta dabei ein spitzer Dorn im Auge.

Ricarda Lang (30) und Florian Wilsch (31) gaben sich am Samstag das Jawort. (Archivfoto) © dpa | Daniel Karmann

Fast eineinhalb Jahre nach ihrer Verlobung wagten Lang und Wilsch - unter anderem im Beisein von Robert Habeck (54), Omid Nouripour (49) und Luisa Neubauer (28) - am Samstag in Berlin den nächsten Schritt. Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon mit der Kritik aus den (vermeintlich) eigenen Reihen rechneten?

Denn: Berichten zufolge soll die Grünen-Politikerin bei ihrem Hochzeitsmenü nicht ausschließlich auf vegane und vegetarische Gerichte gesetzt haben - auch Putenbrust stand auf dem Speiseplan!

In den Augen der Peta offenbar ein kleiner Skandal. "Ich will zu einer Welt beitragen, in der meine Kinder gut aufwachsen können", hatte Lang kürzlich in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Laut den Tierschützern sei das allerdings absolut unvereinbar mit Fleischkonsum jeglicher Art.

"Fleisch auf der Hochzeits-Speisekarte einer Grünen-Politikerin? Wir sind entsetzt, denn die Grünen stehen eigentlich für Umwelt- und Klimaschutz", heißt es in einem Schreiben an TAG24 von Lisa Kainz, ihres Zeichens Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin bei Peta Deutschland.