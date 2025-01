Ricarda Lang schlanker denn je: "Die Welt ist freundlicher geworden"

Berlin - Ricarda Lang (31) hat in den vergangenen Monaten sichtlich abgenommen. Nun hat die Grünen-Politikerin erstmals über ihren Gewichtsverlust und ihr neues Leben in einem schlankeren Körper gesprochen.

Ricarda Lang (31), Ex-Parteivorsitzende der Grünen, fühlt sich heute wohl in ihrer Haut. © Michael Kappeler/dpa

Im Interview mit dem "Zeit Magazin" räumte Ricarda Lang mit dem Vorurteil auf, ihr Abnehmen habe mit "Kummer und Stress" nach ihrem Rücktritt als Parteivorsitzende der Grünen im September 2024 zu tun.

"Das Abnehmen war geplant und hart erarbeitet, schon seit letztem Frühjahr", stellte die Politikerin klar. Grund sei ihre Gesundheit gewesen: "Ich habe einen Job, der wahnsinnig auslaugt, und ich will ihn noch ein paar Jahre machen."

Der Rücktritt habe das Abnehmen aber leichter gemacht, räumte sie ein. Heute koche sie mehr selbst und esse weniger unterwegs. Auch Alkohol trinke sie "weniger und bewusster".

Schon früh in ihrer Karriere wurde Ricarda Lang zur Zielscheibe von Hasskommentaren im Netz. Im Regionalzug wurde sie mit einer McDonald's-Tüte fotografiert, und als sie sich gegen Süßigkeitenwerbung für Kinder aussprach, kassierte die Schwäbin Häme und Spott.

Am Ende entschied sich die 31-Jährige, die ständigen Anfeindungen offen anzusprechen. Auch, um anderen Frauen Mut zu machen und aufzuzeigen, "dass es erstens nicht okay ist, den lieben langen Tag über die Körper von anderen Leuten zu sprechen, und zweitens auch nicht so lustig."