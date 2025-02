Offener Brief: Zehntausende fordern, dass Robert Habeck weitermacht

Berlin - Bei vielen Parteien hat die Bundestagswahl auch personelle Konsequenzen gefordert. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) gab am Montag bei der Bundespressekonferenz bekannt, keine Führungsrolle mehr anstreben zu wollen. Doch nun soll der 55-Jährige in einem Offenen Brief vom Weitermachen überzeugt werden.