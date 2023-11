Lehrt ihre Partei der AfD das Fürchten? Sahra Wagenknecht im TAG24-Gespräch

Wagenknecht: In unserem aktuellen Logo haben wir eine Mehrfarbigkeit, in der man die aufgehende Sonne oder auch die deutsche Flagge erkennen kann. Eine Einzelfarbe werden wir nicht besetzen, weil die alle schon vergeben sind.

Wagenknecht: Ich halte es nicht für sinnvoll, Koalitionsdebatten zu führen, solange wir noch nicht mal gegründet und mit einem guten Ergebnis in den Landtag eingezogen sind. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mir zum Beispiel mit den Grünen keine Koalition vorstellen könnte, zum Glück spielen die im Osten kaum eine Rolle. Die sind ja der Prototyp des abgehobenen, ideologiegetriebenen Politikers, bei denen vielfach schlicht die Kompetenz fehlt.

TAG24: Neueste Umfragen sehen Sie in Sachsen mit 14,5 Prozent schon auf dem dritten Platz.

Wagenknecht: Sabine Zimmermann ist als couragierte Gewerkschafterin in Sachsen sicher bekannt. Über die anderen Namen informieren wir Sie, sobald es so weit ist.

TAG24: Gibt es denn schon bekannte Gesichter in den Landesverbänden?

Wagenknecht: Wir streben das an, und wir werden das hoffentlich schaffen. Gesichert können wir das aber erst dann sagen, wenn wir unsere Listen mit gutem, kompetentem Personal zusammen haben.

TAG24: Tritt das BSW zur Landtagswahl in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an?

TAG24: Welches Amt streben Sie eigentlich an, wenn die Partei Erfolg haben sollte?

TAG24: Woher kommt es, dass Sie unter AfD-Wählern so beliebt sind?

Wagenknecht: Ich freue mich, wenn ich Zuspruch bekomme, unabhängig davon, was jemand bisher gewählt hat. Viele wählen doch deshalb AfD, weil sie unzufrieden mit der Politik im Land sind, sie wollen ihre Wut und ihren Protest zum Ausdruck bringen.

Das sind Wähler, die haben früher im Osten die PDS und die Linke gewählt. Die meisten AfD-Wähler sind keine Rechtsradikalen, sondern ganz normale Menschen, die es satthaben, wie sich die Politik über ihre Probleme und Wünsche hinwegsetzt. Wenn es uns gelingt, viele von diesen Menschen zu erreichen, dann freue ich mich.

TAG24: Inwiefern würden Sie mit der AfD zusammenarbeiten?

Wagenknecht: Der rechtsextremistische Flügel der AfD steht einer Zusammenarbeit entgegen. Aber das heißt ja nicht, dass wir deshalb in allen Fragen das Gegenteil dessen anstreben, was die AfD will. Dass zum Beispiel die unkontrollierte Zuwanderung gestoppt werden muss, habe ich schon 2016 gesagt.

Damals wurde ich dafür verprügelt. Inzwischen sehen auch Politiker anderer Parteien ein, dass unser Land überfordert ist und Integration an vielen Stellen nicht funktioniert. Wer das in der Vergangenheit angesprochen hat, der wurde schnell mit dem Vorwurf der AfD-Nähe mundtot gemacht.