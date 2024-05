Auch zwei Tage nach der Wahl: Ergebnisse aus Gera fehlen weiterhin

In Gera dauerte die Stimmenauszählung am längsten. © Heiko Rebsch/dpa

Während die Ergebnisse für die Landeshauptstadt am frühen Dienstagnachmittag vorlagen, zog sich die Auszählung in Gera bis in den Abend. Erst wenn dort fertig ausgezählt ist, kann ein vorläufiges Endergebnis der Kreistags- und Stadtratswahlen in den fünf kreisfreien Städten vom Landeswahlleiter veröffentlicht werden.

Es gilt als eine Art Trend dafür, wie die Parteien bei der Kommunalwahl abgeschnitten haben.

In Gera sollen die Ergebnisse laut Wahlleiter Alexander Streibhardt noch am Abend vorliegen. Am Wahlabend seien viele neue und unerfahrene Wahlvorstände zum Einsatz gekommen.

Teils müssten nun Ergebnisse händisch nachgeprüft werden – sprich: nochmal ausgezählt werden, aber mit weniger Personal. Dazu kämen mittlerweile Ermüdungserscheinungen. Mit Stand 17 Uhr standen noch sechs von 114 Wahllokalen aus.