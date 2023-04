Es wird Ernst für Schwarz-Rot in Berlin: Ergebnis von SPD-Abstimmung erwartet

Berlin - Die SPD in der Hauptstadt zählt am Sonntag ab 8.30 Uhr aus, ob die Mehrheit ihrer Mitglieder für den Koalitionsvertrag mit der CDU gestimmt hat.

Die SPD-Landesvorsitzenden Raed Saleh (45) und Franziska Giffey (44) stehen bei einer Ablehnung des Koalitionsvertrags vor dem politischen Aus in Berlin. © Monika Skolimowska/dpa

Davon hängt maßgeblich ab, wer in Berlin künftig die Landesregierung bildet. Das Ergebnis soll am Nachmittag in der Berliner SPD-Zentrale bekannt gegeben werden. In den vergangenen Wochen diskutierten und stritten viele Berliner SPD-Mitglieder intern und öffentlich über den Koalitionsvertrag.

Mehrere SPD-Kreisverbände positionierten sich klar gegen ein schwarz-rotes Bündnis. Insbesondere die Jusos, die sich eine Fortsetzung der aktuellen rot-grün-roten Koalition wünschen, machten dagegen mobil.

Vom Ausgang der Abstimmung hängt auch die politische Zukunft der beiden SPD-Landesvorsitzenden Raed Saleh (45) und Franziska Giffey (44) ab.

Giffey, derzeit noch Regierende Bürgermeisterin, war bereit, für die schwarz-rote Koalition ihr Amt im Roten Rathaus aufzugeben. Sie warb für das Bündnis mit der CDU.