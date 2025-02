Bundestagswahl: Erstes TV-Duell von Scholz und Merz sorgt für Zündstoff

Aktuelle Neuigkeiten rund um die Bundestagswahl im TAG24-Liveticker.

Berlin - In zwei Wochen findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Gewählt werden kann bis zum Wahldatum 23. Februar auch per Brief.

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. © Tim Brakemeier/dpa Laut Bundeswahlleiterin sollte der Antrag auf Briefwahl so schnell wie möglich gestellt werden, damit die Unterlagen noch rechtzeitig eintreffen! Wahlämter müssen den jeweiligen Postdienstleistern die Wahlunterlagen bis spätestens 10. Februar übergeben. Wer noch nicht weiß, was er wählen soll, dem könnte der Wahl-O-Mat helfen. Mit dem Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung können Wählerinnen und Wähler ihre eigene Position mit der aller 29 zur Wahl antretenden Parteien in 38 Thesen vergleichen. Aktuelle Neuigkeiten rund um die Bundestagswahl findet Ihr hier im TAG24-Ticker.

9. Februar, 13.47 Uhr: Erstes TV-Duell von Scholz und Merz sorgt für Zündstoff

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen Kanzler Olaf Scholz und Unions-Herausforderer Friedrich Merz am Sonntagabend zu einem ersten TV-Duell aufeinander. Kritik gab es an der Beschränkung der TV-Debatte auf Scholz und Merz. Die Sendung "Das Duell - Scholz gegen Merz" wird am Abend zeitgleich von ARD und ZDF ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Konfliktthemen zwischen beiden waren in den vergangenen Wochen insbesondere die Migrations-, Wirtschafts- und Rentenpolitik. Beim Thema Migration ging es dabei auch um das gemeinsame Votum von Union und FDP mit der in Teilen rechtsextremen AfD im Bundestag.

Olaf Scholz und Friedrich Merz treffen im TV-Duell aufeinander. © dpa | Kay Nietfeld

9. Februar, 12.30 Uhr: FDP beginnt Sonderparteitag - Kubicki ruft zu Kampfbereitschaft auf

Mit einem Aufruf zu Optimismus und Schlagkraft im Wahlkampfendspurt hat die FDP in Potsdam ihren Sonderparteitag zur Bundestagswahl begonnen. "Von diesem Parteitag muss und wird ein Signal ausgehen einer lebensfrohen, lebensbejahenden, optimistischen und kampfbereiten freien demokratischen Partei ausgehen", sagte Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki am Sonntagvormittag zum Auftakt des eintägigen Delegiertentreffens. "Wenn wir den Rücken gerade machen, halten wir jede Anfeindung von der linken und von der rechten Seite aus."

9. Februar, 11.58 Uhr: Kaum Änderungen in Umfragen - daran liegt's

Die heftigen Debatten über den Migrationskurs der Union im Bundestag haben aus Sicht des Wahlforschers Matthias Jung alle politischen Lager mobilisiert - und damit in den Umfragen letztlich zu einem Nullsummenspiel geführt. Die Proteste gegen die Union seien vor allem auch eine Selbstvergewisserung für entsprechende Wählerschichten. "Aber sie erzeugen auch eine Gegenmobilisierung, die insgesamt zu dieser Stabilität in den Umfragen führt", sagte das Vorstandsmitglied der Forschungsgruppe Wahlen der Deutschen Presse-Agentur. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) stand zuletzt heftig in der Kritik, weil er im Bundestag Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte, um seine Vorschläge für einen schärferen Migrationskurs durchzusetzen. In der Folge gingen am vergangenen Wochenende mehrere hunderttausend Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, um gegen Rechts und eine Zusammenarbeit mit der AfD zu protestieren. Doch an den Umfragewerten hat sich seither - wie schon in den Wochen zuvor - kaum etwas geändert.

Die Koalition um Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) ist gescheitert, doch auch Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU) kann wegen des umstrittenen Union-Kurses nicht so richtig bei den Wählern punkten. © Michael Kappeler/dpa

9. Februar, 8.55 Uhr: Robert Habeck muss seine Rede unterbrechen

Pro-palästinensische Aktivisten haben in Berlin eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen mit Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) gestört. Habeck musste seine Rede vor Anhängern in der Columbiahalle am Abend zweimal unterbrechen, weil etwa ein halbes Dutzend Personen von der Empore aus laute Parolen wie "Free Palestine" riefen. Sie warfen Israel einen Genozid an den Palästinensern im Gazastreifen vor. Deutschland mache sich mitschuldig, weil es Waffen an Israel liefere. Beide Mal ließen die Veranstalter die Aktivisten zunächst gewähren, ehe Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einige von ihnen jeweils aus dem Saal führten. An der Veranstaltung nahmen auch andere Grünen-Politiker teil, darunter Außenministerin Annalena Baerbock und Familienministerin Lisa Paus.

Robert Habeck (55, Grüne) trat am Sonnabend in der Berliner Columbiahalle auf. © Christoph Soeder/dpa

8. Februar, 12.36 Uhr: Merz lässt aufhorchen - SPD und Grüne "schon ganz vernünftig"

Trotz der zuletzt teils harten Attacken in der Asylfrage ist Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) weiterhin bereit für Gespräche mit der SPD nach der Bundestagswahl. Das sagte er am Rande des CSU-Parteitags in Nürnberg. Schon am Tag des im Bundestag gescheiterten Gesetzentwurfs für einen härteren Asylkurs habe die Union mit der SPD und den Grünen ein anderes Gesetz verabschiedet, das Frauen besser vor häuslicher Gewalt schützen soll. Das Beispiel zeige, dass SPD und Grüne "schon ganz vernünftig" seien, "wenn es darum geht, vernünftige und richtige Entscheidungen zu treffen". Er wolle nach der Wahl "mit der SPD und mit anderen wieder vernünftige Gespräche führen".

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. © dpa | Thomas Frey

7. Februar, 17.21 Uhr: BSW pocht auf Einladung zur ARD-Wahlsendung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) besteht weiterhin auf der Teilnahme an der ARD-Sendung "Wahlarena 2025 zur Bundestagswahl". Die Partei hat Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln beim nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt. Wann das OVG entscheidet, ist nach Angaben einer Sprecherin offen. Der WDR hat bis zum 11. Februar Zeit für eine Erwiderung auf die Beschwerde des BSW. In der Vorinstanz hatte das Gericht in Köln entschieden, dass die Spitzenkandidatin des BSW nicht zu der Sendung am 17. Februar eingeladen werden muss.

7. Februar, 15.45 Uhr: ZDF bedauert parteiisches Publikum bei "Schlagabtausch"

Die ZDF-Sendung "Schlagabtausch" wurde überschattet von einem nicht neutralen Publikum, dass offensichtlich nur für die Vertreter von Linken und Grünen Applaus übrig hatte. Am Freitag versuchte sich der öffentlich-rechtliche Sender an einer Erklärung. Zwischen all den negativen Kommentaren zu dem Beitrag auf Instagram schrieb das ZDF, dass sich das Publikum aus Studenten mehrere Berliner Bildungseinrichtungen zusammengesetzt habe, etwa von der Freien Universität oder der Humboldt-Universität. Bei der Auswahl der Zuschauer sei ein "übliches Verfahren" angewandt worden, bei dem besonders auf eine "kurze Anreise" geachtet worden sei. Gegenüber "Bild" erklärte das ZDF zudem, dass man die "einseitigen Reaktionen" der 127 Gäste bedauere, doch während der Sendung habe man darauf keinen Einfluss nehmen können.

Das Publikum in der ZDF-Sendung "Schlagabtausch" war offensichtlich links-grün eingestellt. © Screenshot/Instagram/@zdfheute

7. Februar, 14.55 Uhr: Panne auf Stimmzetteln - Landkreis muss neu drucken

Im Wahlkreis 49 Salzgitter-Wolfenbüttel hat ein Buchstabendreher dafür gesorgt, dass der Landkreis neue Stimmzettel drucken muss. "Bei der Kurzbezeichnung einer Partei auf der Landesliste (Zweitstimme) wurde die Reihenfolge der Buchstaben vertauscht. Der fehlerhafte Stimmzettel muss durch einen korrigierten Stimmzettel ersetzt werden", teilte der Landkreis Wolfenbüttel am Freitag mit. Aufgrund der Panne wurde der Versand von Briefwahlunterlagen vorübergehend eingestellt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass der Versand ab dem kommenden Montag fortgesetzt werden kann. Bereits verschickte Briefwahlunterlagen werden für ungültig erklärt und die Betroffenen erhalten ein neues Exemplar.

7. Februar, 14.37 Uhr: Wahl-O-Mat knackt Rekord

Die Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 23. Februar hat einen Tag nach der Online-Schaltung laut Entwicklern einen Rekord gebrochen. Innerhalb von 24 Stunden sei das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bereits über neun Millionen mal genutzt worden, wie ein Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. "Das sind so viele Nutzungen wie noch nie und damit ein Rekordstart", sagte der Sprecher dem RND.

Innerhalb der ersten 24 Stunden wurde der Wahl-O-Mat bereits über neun Millionen mal genutzt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

7. Februar, 14.15 Uhr: Österreichischer AfD-Gönner stellt bundesweit Plakate auf

Nach der millionenschweren Sachspende eines AfD-Unterstützers aus Österreich sind die von ihm in Auftrag gegebenen AfD-Wahlwerbeplakate nun an verschiedenen Orten in Deutschland zu sehen. In Hamburg, Duisburg, Darmstadt, Hannover oder Bamberg etwa tauchten die auffällig in gelb gehaltenen Großplakate auf, wie "Hamburger Morgenpost", "correctiv" und "Fränkischer Tag" zuerst berichteten. Union, SPD und Grüne werden darauf in der Migrations-, Energie- oder Wirtschaftspolitik attackiert und die AfD als "bürgerliche Alternative" empfohlen. AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter (60) bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass die Plakate zur Sachspende des Österreichers Gerhard Dingler gehörten und deutschlandweit zu sehen seien. "Herr Dingler hat eigenständig diese Kampagne mit einem externen Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen vereinbart und hatte uns aber vorab per Mail in Kenntnis gesetzt."