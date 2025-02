Bundestagswahl: Grüne verlieren in neuer Umfrage, BSW muss zittern

Fortsetzung des Artikels laden

9. Februar, 21.11 Uhr: Unterschiedliche Einschätzung bei Industrie

CDU-Chef Friedrich Merz (69) hat Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) eine gestörte Wahrnehmung bei der krisenhaften Lage der deutschen Wirtschaft vorgehalten. "Ich bin einigermaßen erschüttert, mit welcher Wahrnehmung Sie hier heute Abend den Zustand unserer Wirtschaft beschreiben", sagte der Unions-Kanzlerkandidat im TV-Duell mit Scholz in den Sendern ARD und ZDF. Er fügte direkt an den Kanzler gewandt hinzu: "Das hat mit der Realität da draußen - ehrlich, Herr Scholz - gar nichts zu tun." Scholz hatte zuvor erklärt, es gebe in Deutschland keine Deindustrialisierung. Merz hielt Scholz entgegen, es gebe im Land eine Insolvenzwelle wie nie in den letzten 15 Jahren. "50.000 Unternehmen sind in Ihrer Amtszeit in Deutschland in die Insolvenz gegangen, fast die Hälfte davon im letzten Jahr", sagte Merz. Scholz räumte ein: "Es ist was los und wir müssen was tun." Der Kanzler verwies aber unter anderem auf eine steigende Zahl von Erwerbstätigen. Zudem gebe es in Deutschland die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit unter allen wirtschaftsstarken Demokratien der G7-Gruppe.

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD, l.) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) liefern sich eine hitzige Debatte. © ---/ARD/ZDF/dpa

9. Februar, 21.02 Uhr: Merz poltert in TV-Duell gegen Scholz: "Sie leben nicht in dieser Welt"

Im Streit um die Migrationspolitik wirft Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) Realitätsverlust vor. "Sie leben nicht in dieser Welt", sagte Merz beim TV-Duell in ARD und ZDF. "Was Sie hier erzählen, ist ein Märchenschloss." Es habe mit dem, was in der Realität der Städte und Gemeinden in Deutschland stattfinde, kaum noch etwas zu tun. "Es ist Wunschdenken, es ist Wahlkampf." Hintergrund war ein Streit um Abschiebungen. Scholz sagte, er habe dafür gesorgt, dass man mehr Leute in Abschiebegewahrsam und Abschiebehaft nehmen könne. Er habe dafür gesorgt, dass die ganzen Tricks, mit denen man sich der Abschiebung entziehe, per Gesetz abgeschafft werden. Dagegen sagte Merz, die Grünen hätten in der Koalition durchgesetzt, dass diejenigen, die im Abschiebegewahrsam sitzen, noch auf Kosten der Steuerzahler einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt bekommen.

9. Februar, 20.57 Uhr: Scholz will "harten Kurs" bei Migration fortsetzen

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat für die Zeit nach der Wahl einen weiterhin "harten Kurs" bei der Migrationspolitik versprochen. Er stehe für einen "restriktiven Kurs, was irreguläre Migration betrifft", sagte Scholz am Sonntagabend beim TV-Duell von ARD und ZDF. Deutschland dürfe Gewalttaten wie die von Aschaffenburg nicht akzeptieren. "Wir können uns niemals abfinden mit solchen Taten und deshalb muss klar und entschieden gehandelt werden." Es habe in der Migrationspolitik "noch nie schärfere Gesetze" als derzeit gegeben, betonte Scholz. Es reiche hier auch nicht, die Union für ihre gemeinsame Abstimmung mit der AfD im Bundestag zu kritisieren, räumte er ein. Er selbst stehe für einen "toughen Kurs" in der Migration und habe dafür gesorgt, dass die irreguläre Migration deutlich zurückgegangen sei. Sein Herausforderer, Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, warf ihm vor, "weit über zwei Millionen irreguläre Migranten nach Deutschland" gelassen zu haben. Das entspreche mehr als den Einwohnern der Stadt Hamburg. "Sie kriegen es in ihrer Koalition nicht so hin, wie es notwendig wäre", warf er Scholz vor.

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) gibt sich am Abend angriffslustig. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 20.45 Uhr: Merz zu Parteiaustritten wegen AfD: Viele neue Eintritte

CDU-Chef Friedrich Merz (69) hat trotz Parteiaustritten von Prominenten wie dem Publizisten Michel Friedman seinen Kurs verteidigt, bei Migrationsabstimmungen im Bundestag AfD-Stimmen für eine Mehrheit in Kauf genommen zu haben. "Es hat in derselben Zeit Hunderte von neuen Eintritten in die CDU gegeben", sagte der Unions-Kanzlerkandidat im TV-Duell mit Kanzler Olaf Scholz (66, SPD). Merz fügte hinzu: "Wir bekommen für diesen Kurs, auch für meinen Kurs in dieser Frage, eine sehr große Zustimmung in der Bevölkerung." Die Umfragewerte würden steigen. "Also es kann nicht alles so ganz falsch gewesen sein." Der CDU-Vorsitzende betonte: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir gemeinsame Entscheidungen treffen, aber das ist offensichtlich mit dieser SPD und diesen Grünen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich gewesen."

9. Februar, 20.41 Uhr: Scholz und Merz schenken sich von Anfang an nichts - Scholz: "Warum soll man so doof sein?"

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) muss sich gleich zu Beginn der Sendung für seinen Wortbruch (Abstimmung mit Stimmen der AfD) rechtfertigen. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) stellt klar, dass er Merz jetzt und in Zukunft nicht mehr vertrauen kann! Merz schließt dagegen eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut strikt aus. "Es wird diese Zusammenarbeit nicht geben", betont er. "Uns trennen in den Sachfragen Welten", so der 69-Jährige. "Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union." Merz fragt Olaf Scholz, warum so viele illegale Flüchtlinge in seiner Zeit als Kanzler nach Deutschland gekommen sind. Der Kanzler poltert daraufhin in Richtung der von Merz vorgeschlagenen Asylgesetze: "Warum soll man so doof sein?"

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD, l.) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) posieren kurz vor der Sendung gemeinsam. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 20.15 Uhr: Scholz gegen Merz - TV-Kanzlerduell gestartet

Seit 20.15 Uhr streiten und diskutieren Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) in ARD und ZDF im Kanzlerduell. Wer wird punkten, wer wird patzen? Das entscheidet sich noch bis etwa 21.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF).

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) stellen sich seit 20.15 Uhr dem Kanzlerduell in ARD und ZDF. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 19.58 Uhr: Merz kommt mit Megaphon

Offenbar ohne Ehefrau, aber dafür mit Megaphon trifft auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) zum Kanzlerduell ein. Die Zuschauer können sich wohl auf was gefasst machen.

Friedrich Merz (69), Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, spricht durch ein Megaphon bei seiner Ankunft beim TV-Duell von ARD und ZDF am Studio zu seinen Anhängern. © Kay Nietfeld/dpa

9. Februar, 19.41 Uhr: Kanzler trifft zu TV-Duell ein - Kann Scholz ab 20.15 Uhr noch was drehen?

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und seine Ehefrau Britta Ernst sind zum TV-Duell von ARD und ZDF am Studio angekommen. Hier stellen sich Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Merz (69) im Studio Berlin-Adlershof zentralen Fragen und debattieren zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) bringt seine Ehefrau Britta Ernst zum TV-Duell mit. © Kay Nietfeld/dpa

9. Februar, 16.51 Uhr: Tausende bei Demos gegen rechts in Niedersachsen und Bremerhaven

Aus Sorge vor einem Rechtsruck haben sich auch am Sonntag Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremerhaven zu Protestveranstaltungen versammelt. In Bremerhaven beteiligten sich rund 4500 Menschen an einer Kundgebung, wie die Polizei mitteilte. Ein breites Bündnis gesellschaftlicher und politischer Gruppen, "Bremerhaven bleibt bunt", hatte angesichts der aktuellen Entwicklungen und mit Hinsicht auf die Bundestagswahl zu einer Kundgebung aufgerufen. "Für Demokratie, Vielfalt und eine lebenswerte Zukunft in Freiheit – gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck!" lautete das Motto der Versammlung. Rund 1200 Menschen kamen auf dem Kirchplatz in Hann. Münden unter dem Motto "#NieWiederIstJetzt – Hann. Münden gegen Rechts!" zusammen, wie die Polizei mitteilte.

9. Februar, 15.57 Uhr: Wieder Proteste gegen Rechtsruck

Aus Protest gegen einen Rechtsruck der Politik demonstrieren erneut Menschen im Berliner Regierungsviertel. Sie wollen von der FDP-Zentrale zur CDU-Bundesgeschäftsstelle ziehen. Zum Auftakt des Protestzugs versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 400 Menschen. Weitere Teilnehmer stießen dazu, wie es hieß. Zu der Demonstration mit dem Titel "Großer Löschzug der freiwilligen Feuerwehr der Demokratie - Bekämpfung des rechtspopulistischen Brandherdes in der CDU-Zentrale" riefen verschiedene Organisationen und Kollektive auf.

Proteste in Berlin: Auf einem Banner ist zu lesen "sie zündeln, wir löschen".

9. Februar, 13.47 Uhr: Erstes TV-Duell von Scholz und Merz sorgt für Zündstoff

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen Kanzler Olaf Scholz und Unions-Herausforderer Friedrich Merz am Sonntagabend zu einem ersten TV-Duell aufeinander. Kritik gab es an der Beschränkung der TV-Debatte auf Scholz und Merz. Die Sendung "Das Duell - Scholz gegen Merz" wird am Abend zeitgleich von ARD und ZDF ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Konfliktthemen zwischen beiden waren in den vergangenen Wochen insbesondere die Migrations-, Wirtschafts- und Rentenpolitik. Beim Thema Migration ging es dabei auch um das gemeinsame Votum von Union und FDP mit der in Teilen rechtsextremen AfD im Bundestag.

Olaf Scholz und Friedrich Merz treffen im TV-Duell aufeinander.

9. Februar, 12.30 Uhr: FDP beginnt Sonderparteitag - Kubicki ruft zu Kampfbereitschaft auf

Mit einem Aufruf zu Optimismus und Schlagkraft im Wahlkampfendspurt hat die FDP in Potsdam ihren Sonderparteitag zur Bundestagswahl begonnen. "Von diesem Parteitag muss und wird ein Signal ausgehen einer lebensfrohen, lebensbejahenden, optimistischen und kampfbereiten freien demokratischen Partei ausgehen", sagte Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki am Sonntagvormittag zum Auftakt des eintägigen Delegiertentreffens. "Wenn wir den Rücken gerade machen, halten wir jede Anfeindung von der linken und von der rechten Seite aus."