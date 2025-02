Bundestagswahl: Merz lässt aufhorchen - SPD und Grüne "schon ganz vernünftig"

Aktuelle Neuigkeiten rund um die Bundestagswahl im TAG24-Liveticker.

Berlin - In knapp zwei Wochen ist es soweit: Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag findet am 23. Februar 2025 statt. Gewählt werden kann auch per Brief.

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. © Tim Brakemeier/dpa Laut Bundeswahlleiterin sollte der Antrag auf Briefwahl so schnell wie möglich gestellt werden, damit die Unterlagen noch rechtzeitig eintreffen! Wahlämter müssen den jeweiligen Postdienstleistern die Wahlunterlagen bis spätestens 10. Februar übergeben. Wer per Brief wählen will, muss bei der Gemeindebehörde seines Hauptwohnsitzes persönlich oder schriftlich einen Antrag stellen. Das geht teils auch online. Die Wahlunterlagen müssen dann bis spätestens am Wahltag, um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Wer noch nicht weiß was er wählen soll, dem könnte der Wahl-O-Mat helfen. Mit dem Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung können Wählerinnen und Wähler ihre eigene Position mit der aller 29 zur Wahl antretenden Parteien in 38 Thesen vergleichen. Bundestagswahl 2025 Buchstaben vertauscht! 190.000 Stimmzettel futsch! Aktuelle Neuigkeiten rund um die Bundestagswahl findet Ihr hier im TAG24-Ticker.

8. Februar, 12.36 Uhr: Merz lässt aufhorchen - SPD und Grüne "schon ganz vernünftig"

Trotz der zuletzt teils harten Attacken in der Asylfrage ist Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) weiterhin bereit für Gespräche mit der SPD nach der Bundestagswahl. Das sagte er am Rande des CSU-Parteitags in Nürnberg. Schon am Tag des im Bundestag gescheiterten Gesetzentwurfs für einen härteren Asylkurs habe die Union mit der SPD und den Grünen ein anderes Gesetz verabschiedet, das Frauen besser vor häuslicher Gewalt schützen soll. Das Beispiel zeige, dass SPD und Grüne "schon ganz vernünftig" seien, "wenn es darum geht, vernünftige und richtige Entscheidungen zu treffen". Er wolle nach der Wahl "mit der SPD und mit anderen wieder vernünftige Gespräche führen".

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. © dpa | Thomas Frey

7. Februar, 17.21 Uhr: BSW pocht auf Einladung zur ARD-Wahlsendung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) besteht weiterhin auf der Teilnahme an der ARD-Sendung "Wahlarena 2025 zur Bundestagswahl". Die Partei hat Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln beim nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt. Wann das OVG entscheidet, ist nach Angaben einer Sprecherin offen. Der WDR hat bis zum 11. Februar Zeit für eine Erwiderung auf die Beschwerde des BSW. In der Vorinstanz hatte das Gericht in Köln entschieden, dass die Spitzenkandidatin des BSW nicht zu der Sendung am 17. Februar eingeladen werden muss.

7. Februar, 15.45 Uhr: ZDF bedauert parteiisches Publikum bei "Schlagabtausch"

Die ZDF-Sendung "Schlagabtausch" wurde überschattet von einem nicht neutralen Publikum, dass offensichtlich nur für die Vertreter von Linken und Grünen Applaus übrig hatte. Am Freitag versuchte sich der öffentlich-rechtliche Sender an einer Erklärung. Zwischen all den negativen Kommentaren zu dem Beitrag auf Instagram schrieb das ZDF, dass sich das Publikum aus Studenten mehrere Berliner Bildungseinrichtungen zusammengesetzt habe, etwa von der Freien Universität oder der Humboldt-Universität. Bei der Auswahl der Zuschauer sei ein "übliches Verfahren" angewandt worden, bei dem besonders auf eine "kurze Anreise" geachtet worden sei. Gegenüber "Bild" erklärte das ZDF zudem, dass man die "einseitigen Reaktionen" der 127 Gäste bedauere, doch während der Sendung habe man darauf keinen Einfluss nehmen können.

Das Publikum in der ZDF-Sendung "Schlagabtausch" war offensichtlich links-grün eingestellt. © Screenshot/Instagram/@zdfheute

7. Februar, 14.55 Uhr: Panne auf Stimmzetteln - Landkreis muss neu drucken

Im Wahlkreis 49 Salzgitter-Wolfenbüttel hat ein Buchstabendreher dafür gesorgt, dass der Landkreis neue Stimmzettel drucken muss. "Bei der Kurzbezeichnung einer Partei auf der Landesliste (Zweitstimme) wurde die Reihenfolge der Buchstaben vertauscht. Der fehlerhafte Stimmzettel muss durch einen korrigierten Stimmzettel ersetzt werden", teilte der Landkreis Wolfenbüttel am Freitag mit. Aufgrund der Panne wurde der Versand von Briefwahlunterlagen vorübergehend eingestellt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass der Versand ab dem kommenden Montag fortgesetzt werden kann. Bereits verschickte Briefwahlunterlagen werden für ungültig erklärt und die Betroffenen erhalten ein neues Exemplar.

7. Februar, 14.37 Uhr: Wahl-O-Mat knackt Rekord

Die Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 23. Februar hat einen Tag nach der Online-Schaltung laut Entwicklern einen Rekord gebrochen. Innerhalb von 24 Stunden sei das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bereits über neun Millionen mal genutzt worden, wie ein Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. "Das sind so viele Nutzungen wie noch nie und damit ein Rekordstart", sagte der Sprecher dem RND.

Innerhalb der ersten 24 Stunden wurde der Wahl-O-Mat bereits über neun Millionen mal genutzt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

7. Februar, 14.15 Uhr: Österreichischer AfD-Gönner stellt bundesweit Plakate auf

Nach der millionenschweren Sachspende eines AfD-Unterstützers aus Österreich sind die von ihm in Auftrag gegebenen AfD-Wahlwerbeplakate nun an verschiedenen Orten in Deutschland zu sehen. In Hamburg, Duisburg, Darmstadt, Hannover oder Bamberg etwa tauchten die auffällig in gelb gehaltenen Großplakate auf, wie "Hamburger Morgenpost", "correctiv" und "Fränkischer Tag" zuerst berichteten. Union, SPD und Grüne werden darauf in der Migrations-, Energie- oder Wirtschaftspolitik attackiert und die AfD als "bürgerliche Alternative" empfohlen. AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter (60) bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass die Plakate zur Sachspende des Österreichers Gerhard Dingler gehörten und deutschlandweit zu sehen seien. "Herr Dingler hat eigenständig diese Kampagne mit einem externen Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen vereinbart und hatte uns aber vorab per Mail in Kenntnis gesetzt."

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) hat seine Stimme zur Bundestagswahl am 23. Februar bereits abgegeben. Er werde am Wahltag nicht in Flensburg sein, sagte der Wirtschaftsminister. "Sollten Sie am 23.2. verhindert sein, kümmern Sie sich jetzt schon darum", appellierte er an alle Wähler. "Gehen Sie davor wählen, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl oder machen Sie es wie ich, gehen direkt in die Wahlämter, die jetzt schon offen sind. Es ist eine wichtige Wahl."

Robert Habeck (55, Bündnis 90/Die Grünen), Kanzlerkandidat und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, gibt seine Stimme für die Bundestagswahl 2025 im Rathaus Flensburg ab. © Marcus Brandt/dpa

7. Februar, 12.01 Uhr: SPD erhält Millionenspende in Form von Wahl-Clips

Eine Kampagnenagentur will in den sozialen Netzwerken mit Videoclips Wahlwerbung für die SPD machen. Die Agentur Media Force zeigte ihre Aktion dem Bundestag als Parteienspende an - sie hat demnach einen Wert von 1,5 Millionen Euro. Zuerst hatte darüber der "Spiegel" berichtet. Media Force bezeichnet sich selbst als "Kampagnenagentur für eine wehrhafte Demokratie in den sozialen Medien". Geschäftsführer Maximilian Oehl erklärte auf der Plattform LinkedIn, die pro-demokratische Mehrheit müsse im digitalen Raum sichtbarer werden. Bis zur Wahl am 23. Februar werde seine Agentur daher Social-Media-Clips ausspielen, die zur Wahl der SPD animierten.

7. Februar, 10.54 Uhr: Migrationsdebatte bringt kaum Bewegung in Umfragen

Die heftig geführte Debatte um Migration und Abstimmungen mit der AfD hat kaum Veränderung in Umfragen zur Bundestagswahl gebracht. Wäre schon am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union laut ZDF-Politbarometer auf 30 Prozent der Stimmen. Das ist eine minimale Verbesserung um einen Punkt gegenüber der Vorwoche. Die AfD verliert demnach leicht und kommt auf 20 Prozent (minus einen Prozentpunkt), die SPD stagniert bei 15 Prozent. Minimale Zuwächse von einem Punkt gab es laut der repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für die Grünen, die nun gleichauf mit der SPD liegen, und für die Linken, die mit 6 Prozent auf den Wiedereinzug ins Parlament hoffen können. Nicht reichen würde es dagegen für FDP und BSW, die unverändert bei 4 Prozent liegen. Die Daten wurden von Dienstag bis einschließlich Donnerstag dieser Woche erhoben.

7. Februar, 9.53 Uhr: Sexkauf-Nachfragen explodieren während CDU-Parteitag

Während des 37. CDU-Parteitags im Berliner Stadtviertel Charlottenburg-Wilmersdorf ist es zu einem extremen Anstieg an Sexkauf-Anfragen auf einem führenden Erotik-Portal gekommen! Mehr dazu lest ihr hier.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU, r.) und die Union trafen sich vor wenigen Tagen zum Parteitag in Berlin. © dpa | Kay Nietfeld

7. Februar, 9.24 Uhr: Diese TV-Auftritte werden wichtig

Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar erhalten die Wählerinnen und Wähler die Gelegenheit, sich in mehreren TV-Runden ein Bild von den Positionen der Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen und ihren Parteien zu machen. Ein Überblick: Sonntag, 9. Februar, um 20:15 Uhr - ZDF/ARD: "Das Duell: Scholz gegen Merz" - Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) treffen im direkten Duell aufeinander. Donnerstag, 13. Februar, um 19:25 Uhr - ZDF: "Klartext" - Im Wahlforum stehen neben Scholz und Merz auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) und AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (46) der Wählerschaft Rede und Antwort. Sonntag, 16. Februar, um 20:15 Uhr - RTL/ntv/stern: "Das Quadrell" - Scholz und Merz treffen in einem direkten Schlagabtausch auf Habeck und Weidel. Montag, 17. Februar, um 21:15 Uhr - ARD: "Wahlarena" - Wählerinnen und Wähler stellen ihre Fragen an Scholz, Merz, Habeck und Weidel. Mittwoch, 19. Februar, um 20:15 Uhr - Welt TV und "Bild.de": "Scholz vs. Merz" - Die beiden Spitzenpolitiker treffen in einem Streitgespräch aufeinander. Donnerstag, 20. Februar, um 22:00 Uhr - ARD/ZDF: "Schlussrunde" - Gesprächsrunde mit Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, deren Parteien im Bundestag in Fraktions- oder Gruppengröße vertreten sind. Samstag, 22. Februar um 20:15 Uhr - ProSieben/Sat.1: "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" - Noch sind nicht alle Teilnehmer bestätigt. Es sollen sich aber die Kanzlerkandidaten von SPD, Union, AfD und den Grünen den Fragen von Bürgern stellen.