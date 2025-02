Direktmandate in Sachsen: AfD gewinnt offenbar alle Wahlkreise - nur einen nicht

Dresden - The Winner Takes It All: Die Bundestagswahl ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch der Kampf um die sächsischen Direktmandate (Erststimme) kannte schon früh vor allem eine Siegerin: die AfD. Wie sich abzeichnet, gewinnt die Partei in allen Wahlkreisen - nur im "roten" Leipzig nicht.