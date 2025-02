"Großartiger Tag" für Donald Trump: Das denkt der US-Präsident über die Bundestagswahl

Washington/Berlin - Der Wahltag in Deutschland wurde auch in den Vereinigten Staaten mit Interesse verfolgt. Das sagt US-Präsident Donald Trump (78) zum Ausgang der Bundestagswahl .

Donald Trump (78) frohlockt, dass in Deutschland die konservative CDU/CSU zum Wahlsieger gekürt wurde. © Uncredited/POOL/AP/dpa

Der 78-Jährige äußerte sich auf dem sozialen Netzwerk "Truth Social" wie folgt zum Wahlsieg der Union und wählte dabei ausschließlich Großbuchstaben für seine Worte.

"Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit großer Spannung erwartete Wahl gewonnen", leitete Trump seinen Beitrag ein.

"Wie in den USA waren auch die Menschen in Deutschland der seit so vielen Jahren vorherrschenden Agenda ohne gesunden Menschenverstand überdrüssig - insbesondere in den Bereichen Energie und Einwanderung", setzte der 78-Jährige seine Ausführungen fort.

Weiterhin schätzte Trump das Wahlergebnis als einen "großartigen Tag für Deutschland und Amerika ein".