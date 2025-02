Moritz Neumeier blickt nach Wahl überraschend positiv in die Zukunft

Für den Stand-up-Comedian Moritz Neumeier ist das Wahlergebnis keine Riesenüberraschung.

Von Rosalie Fischer

Schleswig-Holstein - Moritz Neumeier (37) startete kurz vor der Bundestagswahl den Podcast "Was will die AfD?", in dem er das Wahlprogramm der AfD beleuchtet. Das Ergebnis bei der Wahl für die teilweise als rechtsextrem eingestufte Partei: 20,8 Prozent (vorläufig): niederschmetternd. Für den Stand-up-Comedian ist das Wahlergebnis keine Riesenüberraschung.

Friedrich Merz (69, l.) als neuer Bundeskanzler? Für Moritz Neumeier (37) offensichtlich keine gute Wahl. © Michael Kappeler/dpa, Screenshot/Instagram/neumeiermoritz "Über die Hälfte hat fremdenfeindlich gewählt", fasste Neumeier die Wahl am Montag auf Instagram zusammen. "Und erstaunlich viele Menschen waren der Meinung, Friedrich Merz, das ist unser Bundeskanzler. Deutschland wieder richtig peinlich." Verwunderlich sei das für ihn nicht. Immerhin seien 40 Prozent der Menschen, die gewählt haben, über 60 Jahre alt. "Was ist das wichtigste Thema in Deutschland bei der Wahl? Ist es das Klima, das uns alle bedroht? Ist es vielleicht die Wirtschaft, dass wir alle immer und immer mehr Geld bezahlen, sodass die da oben reicher werden? Nee, Migration. Das ist nämlich ein Ding in Deutschland", erläutert er ironisch. Bundestagswahl 2025 Bundestagswahl 2025: Welche Parteien haben in den Bundesländern die Nase vorn? Nun könne man sich überlegen, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Zum Beispiel schaue man sich eben auch die anderen Zahlen an. Die größte Gruppe der Unter-18-Jährigen hätte, wenn sie gedurft hätte, links gewählt. "Auch zwischen 20 und 30 Jahre alte Menschen haben gesagt, na ja, linke Politik, das ist doch irgendwie was", so Neumeier und fordert sein Publikum zum Handeln auf.

Moritz Neumeier auf Instagram: "Was nun machen nach der Wahl?"

Moritz Neumeier: "Und dann kommt eure Zeit. Nutzt das"