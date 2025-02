Plakattürme, Druckfehler, Honecker: Dieser Wahlkampf hat einiges zu bieten

Leipzig/Dresden - So kurz wie bei dieser Bundestagswahl war der Wahlkampf selten. Trotzdem oder gerade deshalb trieb das Ringen um Stimmen manchmal kuriose Blüten. Mitunter führte es zu regelrechten Angriffen auf die Demokratie oder deren Vertreter.

Die Idee zum Plakat stammt von Sören Pellmann (48, Linke) selbst, die Handschuhe sind ein Geschenk der beiden Landesvorsitzenden. © Thomas Staudt

Wahlkampf. Sören Pellmann (48, Linke), der im Wahlkreis Leipzig II (Süd) antritt, hat den Begriff Wahlkampf offenbar wörtlich genommen. Ein Plakat zeigt ihn in Kämpferpose mit Boxhandschuhen. Die habe er von seinen Landesvorsitzenden geschenkt bekommen, erklärte er auf Anfrage.

Die Idee ist nicht neu. 1976 hatte die Junge Union im Westen mit dem Slogan "Mir stinken die Linken" und einer Blonden in Boxhandschuhen geworben. 2012 adaptierte die hessische CDU die Kampagne und titelte "Komm' aus deiner linken Ecke".

Wahlzettel. Im Erzgebirgskreis wurden Wahlzettel falsch gedruckt, der Fehler aber rechtzeitig bemerkt, "ausgemerzt" - und umgehend neu gedruckt. In den sozialen Medien kursierte in dieser Woche ein Video mit zwei Briefwahlzetteln aus Leipzig, aber die AfD fehlt darauf. Die Stadt Leipzig schloss einen Fehldruck aus. Das LKA ermittelt.

Wahlsäulen. In Dresden wetterte die Linke gegen "Wahlplakatsäulen", also von oben bis unten zuplakatierte Masten. In Leipzig dagegen pflasterte die Linke nicht nur eine Straßenlaterne mit ihrer Wahlwerbung (fast) komplett zu.