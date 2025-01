Soll Brandmauer zwischen Union und AfD fallen? Das sagen die Deutschen laut Politbarometer

Mainz - In der Diskussion um eine Verschärfung des Asylrechts infolge der Messerattacke in Aschaffenburg könnte es jetzt im Bundestag zu einem gemeinsamen Abstimmungsverhalten von AfD und Union kommen. Wie stehen die Deutschen zu einer Kooperation oder sogar möglichen Koalition zwischen der Rechtsaußen-Partei und CDU / CSU ?

Dahinter liegt die AfD ebenfalls unverändert mit 21 Prozent. Leicht verbessern würde sich die SPD mit 15 Prozent (plus 1), während die Grünen um einen Prozentpunkt auf 14 Prozent sinken würden.

Würde die Wahl bereits am kommenden Sonntag stattfinden, dann wären CDU/CSU nach wie vor stärkste Fraktion und käme unverändert gegenüber der letzten Umfrage vor zwei Wochen auf 30 Prozent.

Welche Koalitionen könnte es also stattdessen nach der kommenden Bundestagswahl am 23. Februar geben?

Knapp in den Bundestag würde es jetzt auch wieder die Linke mit 5 Prozent (plus 1) schaffen, während die FDP mit vier Prozent (unverändert) und das BSW mit 3 Prozent (minus 1) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden.

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 8 Prozent, wobei keine Partei mindestens 3 Prozent erreichen würde.