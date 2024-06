In Brandenburg wird doppelt gewählt: Auch Kanzler Scholz stand in der Schlange

Potsdam - In Brandenburg haben am Sonntag die Europawahl und die Kommunalwahlen begonnen. Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind zur Abstimmung aufgerufen - per Briefwahl oder im Wahllokal. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat in Potsdam seine Stimme für die Europawahl abgegeben.