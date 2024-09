Der Landtag in Brandenburg: So wurde 2019 gewählt

Wie wurde im Jahr 2019 in Brandenburg gewählt? TAG24 stellt Dir die wichtigsten Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Brandenburg vor.

Der Brandenburgische Landtag wurde am 1. September 2019 zum siebten Mal gewählt. © dpa/Hannes P. Albert

Der aktuelle Landtag in Brandenburg mit Sitz in Potsdam wurde am 1. September 2019 zum siebten Mal gewählt. Die vorige Wahl fand am 14. September 2014 statt.

Die Wahl des ersten Brandenburgischen Landtags nach der Wiedervereinigung Deutschlands fand am 14. Oktober 1990 statt. Der Landtag wird alle fünf Jahre gewählt.

Seit August 2013 ist Dietmar Woidke (*1961, SPD) Ministerpräsident. Insgesamt ist er der dritte Ministerpräsident des Landes Brandenburg seit 1990.

Das genaue Wahlergebnis der Landtagswahl in Brandenburg 2019 und die daraus resultierende Sitzverteilung erfährst Du im Folgenden.