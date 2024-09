Landtagswahl am 22.September: Das sollten Wahlberechtigte vorher wissen!

Viele Bürger blicken gespannt auf die Landtagswahl am 22.September. Doch welche Kreuze müssen gesetzt werden? Und was könnte diesmal schwierig werden?

Potsdam - Viele Bürger blicken gespannt auf die Landtagswahl in Brandenburg am 22.September. Doch welche Kreuze müssen gesetzt werden? Und was könnte diesmal schwierig werden?

Vor fünf Jahren schaffte es die SPD von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62) auf den letzten Metern doch noch, die AfD zu übertrumpfen. Bisher stellte die SPD seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 durchgängig den Ministerpräsidenten. Würde die AfD nun stärkste Kraft, wäre dies das erste Mal in Brandenburg - und das zweite Mal bei einer Landtagswahl überhaupt, nach der Wahl in Thüringen am 1. September. Am Sonntag sind rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger zur Wahl aufgerufen. Etwa 100.000 Erstwähler geben zum ersten Mal ihre Stimmen ab. Rund 500 Bewerberinnen und Bewerber treten nach Angaben der Landeswahlleitung an. Es gibt 348 Direktkandidaten. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird einer der 348 Direktkandidaten im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme wird die Landeslisten bestimmt - das sind zwölf Parteien, eine politische Vereinigung und eine Listenvereinigung. Manche Parteien haben nur Direktkandidaten, manche nur Landeslisten. Landtagswahl Brandenburg 2024 Brandenburgs Innenminister für Abschaffung des Asylrechts Wenn eine Partei oder Vereinigung bei den Zweitstimmen die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht, heißt das nicht automatisch, dass sie nicht im Landtag vertreten ist. Bei mindestens einem Direktmandat gilt diese Hürde nicht - die Partei oder Vereinigung zieht dann in den Landtag ein - und zwar mit der Anzahl der Sitze nach ihrem Zweitstimmenergebnis.

So viel Zeit haben die Parteien für die Regierungsbildung