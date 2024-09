Landtagswahl in Brandenburg: Alle Wahlkreise ausgezählt - SPD geht als Sieger hervor

Fortsetzung des Artikels laden

21. September, 16 Uhr: Kundgebung gegen AfD mit Sportfreunde Stiller und Madsen

Einen Tag vor der Brandenburg-Wahl findet in Potsdam eine Kundgebung mit Konzerten von Bands wie Madsen und Sportfreunde Stiller statt. Zum Beginn der Veranstaltung unter dem Motto "Stabil bleiben - gegen AfD und Rechtsruck" versammelten sich am frühen Nachmittag Hunderte auf dem Luisenplatz - darunter viele Familien mit Kindern. Aufgerufen dazu hatten die Initiative "Kein Bock auf Nazis" und das Brandenburger Bündnis "Brücken statt Gräben".

Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. © Annette Riedl/dpa

21. September, 15.14 Uhr: RBB muss Tierschutzpartei-Ergebnis doch nicht zeigen

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) muss bei der TV-Präsentation von vorläufigen Ergebnissen zur Brandenburg-Wahl die Tierschutzpartei doch nicht auflisten, wenn sie nur ein niedriges Ergebnis erzielt. Das Bundesverfassungsgericht setzte die Wirksamkeit eines Beschlusses aus, mit dem die Partei vor Tagen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg einen Sieg errungen hatte. Zur Begründung hieß es: Medien können frei über die Gestaltung ihres Programms entscheiden - eine Beeinflussung durch Politik bei der konkreten Ausgestaltung von Sendungen darf nicht stattfinden. Die Nachteile für die Tierschutzpartei durch den nun ergangenen Beschluss seien im Vergleich geringer einzuschätzen, hieß es vom obersten Verfassungsgericht.

Eigentlich hätte der RBB per einstweiliger Anordnung durch das brandenburgische Gericht unter bestimmten Voraussetzungen Wahlergebnisse der Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) in seinem Landesfernsehprogramm am Wahl- und am Folgetag zeigen müssen. © Carsten Koall/dpa

21. September, 11.15 Uhr: Wer wird mit wem regieren?

Seit der Wende ist das Land Brandenburg von den Sozialdemokraten regiert worden. Es zeichnet sich aktuellen Umfragen zufolge jedoch ein Stühlerücken im Parlament an. Die Koalitionsbildung wird sich wohl schwierig gestalten, denn aktuelle Prognosen zeigen, dass es nur vier der zur Wahl stehenden Parteien in den Landtag schaffen. Den passenden Regierungspartner zu finden, wird dann ein schwieriges Unterfangen werden.

Die Sozialdemokraten werden ihren bisherigen Koalitionspartner, die Grünen, aktuellen Prognosen zufolge verlieren. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

21. September, 9.08 Uhr: Antisemitismus-Beauftragter besorgt

Felix Klein (56), Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, blickt mit Sorge auf die anstehende Landtagswahl. "Antisemitische Ideologie darf nicht in ein deutsches Landesparlament einziehen. Gerade in Brandenburg mit seinen wichtigen Gedenkstätten wie den ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück wäre dies unerträglich für die Opfer des Nationalsozialismus und ein großer Rückschlag für die politische Bildungsarbeit der letzten Jahrzehnte", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei der Wahl in Brandenburg liegt die Alternative für Deutschland (AfD) laut Umfragen vorne. Daher sei der Wahlausgang über die Grenzen des Bundeslanges hinaus von Bedeutung, so Klein.

Felix Klein (56) ist Beauftragter der deutschen Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland. © Bernd von Jutrczenka/dpa

21. September, 7.18 Uhr: Merz gibt CDU in Potsdam letzte Schützenhilfe

Wahlkampf-Endspurt bei der CDU: Dazu kommt Bundeschef Friedrich Merz (68) für einen Auftritt mit Spitzenkandidat Jan Redmann (44) ab 15.30 Uhr nach Potsdam. Auch die AfD macht am Samstag in Senftenberg mit dem umstrittenen Europaabgeordneten Maximilian Krah (47) noch einmal Wahlkampf (17 Uhr). SPD, Grüne und Linke hatten ihren Wahlkampf bereits am Freitag abgeschlossen, die FDP am Donnerstag. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte den Wahlkampfabschluss schon am Mittwoch mit einem Auftritt von Parteigründerin Wagenknecht in Potsdam.

Friedrich Merz (68, r.), Bundesvorsitzender der CDU, kommt erneut für einen Auftritt mit dem Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann (44) nach Potsdam. © Sebastian Kahnert/dpa

Am Sonntag wird es ernst. Das alles beherrschende Thema ist die AfD und das mögliche Woidke-Aus. Nach Thüringen will die AfD auch in Brandenburg triumphieren. Gelingt das, will Ministerpräsident Woidke nicht mehr im Amt bleiben, doch gegen wen tritt der SPD-Politiker eigentlich an? Eine Übersicht aller Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen werden, findet Ihr in unserem Artikel "Landtagswahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten".

20. September, 18.22 Uhr: Scholz äußert sich erst am Montag zur Brandenburg-Wahl

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) wird das Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg erstmals am Montag während seines Besuchs in New York kommentieren. Er werde um 10.30 Uhr Ortszeit, also 16.30 Uhr deutscher Zeit, vor die Kameras treten, heißt es in Regierungskreisen. Eine Äußerung des Kanzlers schon am Wahlabend sei definitiv nicht vorgesehen. "Das ist in Stein gemeißelt." Das sei auch bei früheren Wahlen nicht der Fall gewesen. Es sei "höchst ungewöhnlich", dass sich der Kanzler überhaupt aus dem Ausland zu Landtagswahlen äußere. Die Wahl gilt als besonders wichtig für Scholz und die SPD. Sollte die AfD die Sozialdemokraten als stärkste Kraft ablösen, steht SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht mehr für die Bildung einer neuen Regierung zur Verfügung. Der seit elf Jahren regierende Woidke hat bewusst weitgehend auf die Unterstützung des Kanzlers im Wahlkampf verzichtet und sich auch inhaltlich teilweise von der Ampel in Berlin abgegrenzt. In den letzten Umfragen liegt die AfD knapp vor der SPD.

Dietmar Woidke (l.) hat bewusst auf die Unterstützung des Bundeskanzlers verzichtet. © Sebastian Gollnow/dpa

20. September, 13 Uhr: Dietmar Woidke will Brandenburg nach der Wahl ohne braune Flecken sehen

Ministerpräsident Dietmar Woidke bekräftigte, dass er nach einem Sieg der rechtsextremen AfD nicht mehr in seinem Amt bleiben wird. Im ZDF-Frühstücksfernsehen äußerte der SPD-Politiker seine Bedenken. "Da ist ganz entscheidend, dass dieses Land nicht einen großen braunen Stempel kriegt und unsere stolze Brandenburger Fahne befleckt wird - mit großen, braunen Flecken", so der Ministerpräsident.

20. September, 9.58 Uhr: AfD-Spitzenkandidat nimmt im "MOMA" Alice Weidel in Schutz

Der Brandenburger AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt (68) hat sich im ZDF-"Morgenmagazin" zum Wahlprogramm seiner Partei geäußert. Im Wortlaut heißt es dort, man wolle "den Kult um Regenbogenfamilien beenden". Die Frage von Moderator Andreas Wunn (49), ob die AfD-Bundestagsabgeordnete Alice Weidel (45, ist einer Frau zusammen, zieht zwei Kinder groß) dagegen verstoße, verneinte er: "Kult ist etwas Anderes. Kult ist das Hervorheben von Beziehungen, die nicht dem klassischen Format-Mutter-Vater-Kind entsprechen. Das toleriert man, das ist gang und gäbe. (...) Aber dass jede Perversität, jeder Fetisch hier öffentlich auf Straßen und Plätzen ausgelebt wird, dass sich Männer als Frauen und Hunde verkleiden." Seiner Ansicht nach ist "der Regenbogenkult abartig". Berndt stellte im selben Atemzug klar: "Wir tolerieren jede gleichgeschlechtliche Beziehung. Das ist überhaupt kein Problem."

20. September, 8.48 Uhr: Wer hat die Nase aktuell vorn?

Aktuelle Prognosen und Umfragewerte zeigen, wie die Parteien abschneiden, welche Kandidaten die meisten Sitze ergattern und was in den Wahlkreisen abgeht. All das haben wir hier für Euch zusammengestellt.