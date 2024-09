Landtagswahl in Brandenburg: Antisemitismus-Beauftragter besorgt

Die Landtagswahl Brandenburg 2024 steht in den Startlöchern. Alle Neuigkeiten und Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl bekommt Ihr hier im TAG24-Liveticker!

Von Denis Zielke, Paulina Chaber, Christoph Carsten

Brandenburg - In Brandenburg wird am morgigen Sonntag ein neuer Landtag gewählt!

Wer soll der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin in Brandenburg werden? Das entscheidet die Landtagswahl am 22.September. © Soeren Stache/dpa Kann die bisherige Koalition von SPD, CDU und Grünen ihre Führung fortsetzen? Umfragen zufolge werden die meisten Kreuze auf den Stimmzetteln bei der AfD (28 Prozent) erwartet. Bei einem solchen Wahlausgang wird die Bildung einer neuen Koalition schwierig, denn keiner der im Landtag vertretenen Parteien will zusammen mit der rechtspopulistischen AfD regieren. Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) steht in seiner Position nur dann weiterhin zur Verfügung, wenn die Sozialdemokraten nach der Wahl den ersten Platz ergattern. Landtagswahl Brandenburg 2024 Wahl in Brandenburg: Welche Partei in Umfragen die Nase vorn hat Alles Wissenswerte, Neuigkeiten und Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl bekommt Ihr hier im TAG24-Liveticker zu lesen!

21. September, 9.08 Uhr: Antisemitismus-Beauftragter besorgt

Felix Klein (56), Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, blickt mit Sorge auf die anstehende Landtagswahl. "Antisemitische Ideologie darf nicht in ein deutsches Landesparlament einziehen. Gerade in Brandenburg mit seinen wichtigen Gedenkstätten wie den ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück wäre dies unerträglich für die Opfer des Nationalsozialismus und ein großer Rückschlag für die politische Bildungsarbeit der letzten Jahrzehnte", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei der Wahl in Brandenburg liegt die Alternative für Deutschland (AfD) laut Umfragen vorne. Daher sei der Wahlausgang über die Grenzen des Bundeslanges hinaus von Bedeutung, so Klein.

Felix Klein (56) ist Beauftragter der deutschen Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland. © Bernd von Jutrczenka/dpa

21. September, 7.18 Uhr: Merz gibt CDU in Potsdam letzte Schützenhilfe

Wahlkampf-Endspurt bei der CDU: Dazu kommt Bundeschef Friedrich Merz (68) für einen Auftritt mit Spitzenkandidat Jan Redmann (44) ab 15.30 Uhr nach Potsdam. Auch die AfD macht am Samstag in Senftenberg mit dem umstrittenen Europaabgeordneten Maximilian Krah (47) noch einmal Wahlkampf (17 Uhr). SPD, Grüne und Linke hatten ihren Wahlkampf bereits am Freitag abgeschlossen, die FDP am Donnerstag. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte den Wahlkampfabschluss schon am Mittwoch mit einem Auftritt von Parteigründerin Wagenknecht in Potsdam.

Friedrich Merz (68, r.), Bundesvorsitzender der CDU, kommt erneut für einen Auftritt mit dem Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann (44) nach Potsdam. © Sebastian Kahnert/dpa

Am Sonntag wird es ernst. Das alles beherrschende Thema ist die AfD und das mögliche Woidke-Aus. Nach Thüringen will die AfD auch in Brandenburg triumphieren. Gelingt das, will Ministerpräsident Woidke nicht mehr im Amt bleiben, doch gegen wen tritt der SPD-Politiker eigentlich an? Eine Übersicht aller Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen werden, findet Ihr in unserem Artikel: "Landtagswahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten"

20. September, 18.22 Uhr: Scholz äußert sich erst am Montag zur Brandenburg-Wahl

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) wird das Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg erstmals am Montag während seines Besuchs in New York kommentieren. Er werde um 10.30 Uhr Ortszeit, also 16.30 Uhr deutscher Zeit, vor die Kameras treten, heißt es in Regierungskreisen. Eine Äußerung des Kanzlers schon am Wahlabend sei definitiv nicht vorgesehen. "Das ist in Stein gemeißelt." Das sei auch bei früheren Wahlen nicht der Fall gewesen. Es sei "höchst ungewöhnlich", dass sich der Kanzler überhaupt aus dem Ausland zu Landtagswahlen äußere. Die Wahl gilt als besonders wichtig für Scholz und die SPD. Sollte die AfD die Sozialdemokraten als stärkste Kraft ablösen, steht SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht mehr für die Bildung einer neuen Regierung zur Verfügung. Der seit elf Jahren regierende Woidke hat bewusst weitgehend auf die Unterstützung des Kanzlers im Wahlkampf verzichtet und sich auch inhaltlich teilweise von der Ampel in Berlin abgegrenzt. In den letzten Umfragen liegt die AfD knapp vor der SPD.

Dietmar Woidke (l.) hat bewusst auf die Unterstützung des Bundeskanzlers verzichtet. © Sebastian Gollnow/dpa

20. September, 13 Uhr: Dietmar Woidke will Brandenburg nach der Wahl ohne braune Flecken sehen

Ministerpräsident Dietmar Woidke bekräftigte, dass er nach einem Sieg der rechtsextremen AfD nicht mehr in seinem Amt bleiben wird. Im ZDF-Frühstücksfernsehen äußerte der SPD-Politiker seine Bedenken. "Da ist ganz entscheidend, dass dieses Land nicht einen großen braunen Stempel kriegt und unsere stolze Brandenburger Fahne befleckt wird - mit großen, braunen Flecken", so der Ministerpräsident.

20. September, 9.58 Uhr: AfD-Spitzenkandidat nimmt im "MOMA" Alice Weidel in Schutz

Der Brandenburger AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt (68) hat sich im ZDF-"Morgenmagazin" zum Wahlprogramm seiner Partei geäußert. Im Wortlaut heißt es dort, man wolle "den Kult um Regenbogenfamilien beenden". Die Frage von Moderator Andreas Wunn (49), ob die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch (53, ist einer Frau zusammen, zieht zwei Kinder groß) dagegen verstoße, verneinte er: "Kult ist etwas Anderes. Kult ist das Hervorheben von Beziehungen, die nicht dem klassischen Format-Mutter-Vater-Kind entsprechen. Das toleriert man, das ist gang und gäbe. (...) Aber dass jede Perversität, jeder Fetisch hier öffentlich auf Straßen und Plätzen ausgelebt wird, dass sich Männer als Frauen und Hunde verkleiden." Seiner Ansicht nach ist "der Regenbogenkult abartig". Berndt stellte im selben Atemzug klar: "Wir tolerieren jede gleichgeschlechtliche Beziehung. Das ist überhaupt kein Problem."

20. September, 6.31 Uhr: Wahlkampf der meisten Parteien endet

Der Wahlkampf der meisten Parteien zu Ende. Die AfD liegt mittlerweile bei 28 Prozent - nur noch knapp vor der SPD mit 27 Prozent. Zudem stuft der Brandenburger Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die CDU steht in der neuen Umfrage bei 14 Prozent. Die Grünen kommen auf 4,5 Prozent, die Linke steht bei 4 Prozent, BVB/Freie Wähler erreichen 3,5 Prozent. Sie liegen damit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt aus dem Stand auf 13 Prozent. Nach den Zahlen der neuen Umfrage würde es für eine Regierung aus SPD und CDU knapp nicht reichen - dann könnte das BSW als Koalitionspartner ins Spiel kommen. Reichen würde es den Angaben nach für eine Koalition aus AfD und SPD oder knapp für eine Regierung aus AfD und CDU. Beides gilt aber als ausgeschlossen, da SPD und CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen.

Jean-Pascal Hohm, Kandidat der AfD, liegt mit seiner Partei bei 28 Prozent - nur noch knapp vor der SPD mit 27 Prozent. © Frank Hammerschmidt/dpa

19. September, 22.28 Uhr: Vorsprung der AfD auf SPD schmilzt

Neue Hoffnung für Ministerpräsident Dietmar Woidke: Einer Umfrage des ZDF-Politbarometer Extra zufolge deutet sich am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Die AfD (28 Prozent) liegt demnach nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD (27). Die Grünen wiederum würden mit nur 4.5 Prozent aus dem Landtag fliegen. Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke geht hohes Risiko. Er wolle nur bei einem Sieg über die AfD im Amt bleiben.

19. September, 20.50 Uhr: AfD droht ARD wegen Fernsehshow mit Ausschuss von Wahlparty

Schon in Thüringen sorgte die AfD mit Ausschluss von Journalisten bei der Wahlparty für Aufsehen, jetzt soll die ARD in Brandenburg vor verschlossenen Türen stehen, berichtet der RND. Der Grund: Die Politshow "Die 100". Am Montagabend gingen 100 Teilnehmer der Frage nach, ob "die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie" sei. Die Sendung sorgte jedoch für Zündstoff, weil unter den Teilnehmern unter anderem ein Laiendarsteller dabei war. Während die AfD in Mecklenburg-Vorpommern von einem "geskriptetem Gruppenzwang" gesprochen hatte, legte Brandenburgs AfD-Chef René Springer (45) am Mittwoch nach: Er bezeichnete die Sendung als "gefährliche und demokratiefeindliche Propagandaveranstaltung". Bis Freitag 19 Uhr solle eine Entschuldigung kommen. Ansonsten werde die AfD "alle von der ARD und ihren Mitgliedsanstalten für die Wahlparty der AfD Brandenburg akkreditierten Journalisten und ihre Mitarbeiter" von der Wahlparty ausschließen, heißt es in dem Bericht.

19. September, 12.41 Uhr: AfD-Kandidatin schockt mit Waffe als Werbegeschenk

Skandal im Brandenburger Wahlkampf! Die AfD-Abgeordnete Lena Kotré (38) verteilt als Werbegeschenk die in anderen Ländern verbotene Hieb- und Stichwaffe "Kubotan" und wirbt für Selbstjustiz. "Wir hören täglich von Messerangriffen und Schlägerein", erklärte die Rechtsaußen-Politikerin in einem Instagram-Video. Die von der Regierung vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen seien "alles Mist". Die "Lösung" sei der "Original Lena-Kotré-Kubotan" in AfD-blau. In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer entsetzt über den indirekten Aufruf zur Gewalt.

Diese Hieb- und Stichwaffe empfiehlt AfD-Abgeordnete Lena Kotré (38) als Mittel gegen Angriffe und Gewalt. © Screenshot/Instagram/lena_kotre_afd (Bildmontage)

19. September, 10.54 Uhr: BSW auf Stimmenfang in Potsdam

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam hat BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) um Stimmen für ihre Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg geworben. Dabei äußerte sie sich auch zu einer möglichen Koalition zwischen BSW und CDU.

Bei der Kundgebung vor mehreren Hundert Menschen auf dem Luisenplatz erklärte Wagenknecht, das BSW werde sich wie auch in Thüringen und Sachsen nicht vor Gesprächen mit den Christdemokraten verschließen.



Auf dem Luisenplatz in Potsdam sprach neben Sahra Wagenknecht (55) auch der BSW-Spitzenkandidat in Brandenburg Robert Crumbach (61). © Michael Bahlo/dpa

19. September, 6.12 Uhr: So zählt Deine Stimme auch wirklich

Bei den Wahlen in Brandenburg werden die Abgeordneten des achten Landtags gewählt. Deine persönliche Entscheidung bestimmt die Zusammensetzung des Parlaments. Mit Eurer Stimme entscheidet Ihr, wer künftig für die Gesetzgebung und die politische Kontrolle der Landesregierung verantwortlich sein wird. Doch was die zwei Kreuze auf dem Stimmzettel konkret bewirken, erfahrt Ihr hier.

Am kommenden Sonntag entscheiden die Kreuze auf dem Stimmzettel erneut, wer in den Brandenburger Landtag einzieht. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

18. September, 18.26 Uhr: Ministerpräsident Woidke steht vor gewaltiger Aufgabe

Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke riskiert bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag alles und will nur bei einem Sieg seiner Partei im Amt bleiben. Er bezeichnete in einem TV-Interview die bevorstehende Wahl als "größte politische Herausforderung meines Lebens". Sollte die AfD die meisten Stimmen bekommen, wird Woidke das Handtuch schmeißen. Sollte der Politiker sein Direktmandat behalten, möchte er allerdings als Landtagsabgeordneter weiterarbeiten.

Die Spitzenkandidaten der Brandenburger Parteien zur Landtagswahl traten im TV beim RBB am gestrigen Dienstagabend gegeneinander an. © Annette Riedl/dpa

18. September, 16.37 Uhr: Wissenschaftler rufen per offenem Brief zur Wahl auf

Die Grünen bekommen von Wissenschaftlern und Naturschützern aus Brandenburg Unterstützung mittels eines offenen Briefs. Der Wahlaufruf hat dabei eine spezielle Aufgabe. Aus Sicht der Unterzeichner des Aufrufs, unter denen Ökologe Michael Succow (1997: Alternativer Nobelpreis) und viele Hochschulprofessoren sind, wird die Klimakrise immer bedrohlicher. Sie befürchten, dass alle anderen aussichtsreichen Parteien, außer den Grünen, die "Errungenschaften des Naturschutzes wieder zurückfahren".

Das Wahlgebiet zur Landtagswahl Brandenburg 2024 ist in 44 Wahlkreise untergliedert, die wiederum in Wahlbezirke eingeteilt sind. © GeoBasis-DE/LGB 2024 (Bildmontage)

18. September, 15.44 Uhr: Wahlumfrage lässt nicht nur SPD zittern

Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg zeigt eine neue Umfrage, dass die AfD weiterhin die Spitzenposition einnimmt. Sie erreicht 28 Prozent der Stimmen, während die SPD mit 25 Prozent den zweiten Platz belegt. Diese Ergebnisse stammen von einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, die im Auftrag der "Märkischen Allgemeinen Zeitung", der "Märkischen Oderzeitung" und der "Lausitzer Rundschau" durchgeführt wurde. Neben Ministerpräsident Woidke müssen drei Parteien aktuell, um ihre Stimmen bangen.