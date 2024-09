Landtagswahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten

Potsdam - Vor der Landtagswahl in Brandenburg am kommenden Sonntag stehen diese Spitzenkandidaten auf dem Stimmzettel. Manche sind politisch erfahren, für andere ist es Neuland: Sie sollen die Zugpferde für einen Wahlerfolg ihrer Partei sein. Hier bekommt Ihr einen ein Überblick über die Abgeordneten.

Berndt spricht im Wahlkampf etwa von "unkontrollierter Massenmigrationspolitik". Den Verfassungsschutz, den er als "Neo-Stasi" bezeichnete, und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk will er abschaffen.

Bei einem AfD-Sieg will der Sozialdemokrat keine Regierungsverantwortung mehr übernehmen.

Der 62-jährige Lausitzer ist studierter Agraringenieur und hatte verschiedene Führungspositionen inne: Er war in Brandenburg Landwirtschaftsminister, SPD-Fraktionschef, Innenminister und übernahm 2013 das Ministerpräsidentenamt von Matthias Platzeck (70, SPD).

Seit mehr als elf Jahren regiert Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD ) in Brandenburg, zum dritten Mal tritt er als SPD-Spitzenkandidat an.

Jan Redmann (44) ist Brandenburgischer CDU-Fraktionsvorsitzender und will nicht mit den Grünen regieren. © Soeren Stache/dpa

Der Anwalt Jan Redmann (44) führt die CDU-Landtagsfraktion in Brandenburg seit 2019 und steht seit 2023 an der Spitze des Landesverbands.

Er hat die Landes-CDU nach dem Rückzug von Michael Stübgen modernisiert. Der 44-Jährige will die Staatskanzlei erobern.

Mit wem er nicht gern regieren möchte, hat er deutlich gemacht: mit den Grünen. Zuletzt geriet der CDU-Mann auch in die Negativ-Schlagzeilen, weil er betrunken E-Scooter fuhr. Redmann räumte den Fehler ein.

Vor zehn Jahren wollte Robert Crumbach (61) für die SPD Landrat im niedersächsischen Stade werden. Heute greift er die Sozialdemokraten im Wahlkampf an. Der 61 Jahre alte Arbeitsrichter aus Potsdam führt das noch junge Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidat in die Landtagswahl, er ist auch Vorsitzender der Landespartei.

Seit 2019 steht der Grünen-Co-Spitzenkandidat Benjamin Raschke (41) an der Spitze der Landtagsfraktion. Der gebürtige Lübbener ist ein Rückkehrer: Er studierte in Konstanz Politik, Philosophie und Jura und kam wieder zurück in die Lausitz.

Der 41-Jährige, der sich um Klima-, Natur- und Tierschutz sowie Recht kümmert, ist wortgewandt. Seit 2005 ist er Mitglied der Grünen.