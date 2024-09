Landtagswahl in Brandenburg: Woidke warnt vor "braunen Flecken" auf der Flagge

Brandenburg - In Brandenburg wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) steht in seiner Position nur dann weiterhin zur Verfügung, wenn die Sozialdemokraten nach der Wahl den ersten Platz ergattern.

Bei einem solchen Wahlausgang wird die Bildung einer neuen Koalition schwierig, denn keiner der im Landtag vertretenen Parteien will zusammen mit der rechtspopulistischen AfD regieren.

"Da ist ganz entscheidend, dass dieses Land nicht einen großen braunen Stempel kriegt und unsere stolze Brandenburger Fahne befleckt wird - mit großen, braunen Flecken", so der Ministerpräsident.

Ministerpräsident Dietmar Woidke bekräftigte, dass er nach einem Sieg der rechtsextremen AfD nicht mehr in seinem Amt bleiben wird. Im ZDF-Frühstücksfernsehen äußerte der SPD-Politiker seine Bedenken .

Die CDU steht in der neuen Umfrage bei 14 Prozent. Die Grünen kommen auf 4,5 Prozent, die Linke steht bei 4 Prozent, BVB/Freie Wähler erreichen 3,5 Prozent. Sie liegen damit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt aus dem Stand auf 13 Prozent.

Neue Hoffnung für Ministerpräsident Dietmar Woidke: Einer Umfrage des ZDF-Politbarometer Extra zufolge deutet sich am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Die AfD (28 Prozent) liegt demnach nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD (27). Die Grünen wiederum würden mit nur 4.5 Prozent aus dem Landtag fliegen.

Bis Freitag 19 Uhr solle eine Entschuldigung kommen. Ansonsten werde die AfD "alle von der ARD und ihren Mitgliedsanstalten für die Wahlparty der AfD Brandenburg akkreditierten Journalisten und ihre Mitarbeiter" von der Wahlparty ausschließen, heißt es in dem Bericht.

Während die AfD in Mecklenburg-Vorpommern von einem "geskriptetem Gruppenzwang" gesprochen hatte, legte Brandenburgs AfD-Chef René Springer (45) am Mittwoch nach: Er bezeichnete die Sendung als "gefährliche und demokratiefeindliche Propagandaveranstaltung".

Am Montagabend gingen 100 Teilnehmer der Frage nach, ob "die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie" sei. Die Sendung sorgte jedoch für Zündstoff, weil unter den Teilnehmern unter anderem ein Laiendarsteller dabei war.

Schon in Thüringen sorgte die AfD mit Ausschluss von Journalisten bei der Wahlparty für Aufsehen, jetzt soll die ARD in Brandenburg vor verschlossenen Türen stehen, berichtet der RND . Der Grund: Die Politshow "Die 100".

In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer entsetzt über den indirekten Aufruf zur Gewalt.

"Wir hören täglich von Messerangriffen und Schlägerein", erklärte die Rechtsaußen-Politikerin in einem Instagram-Video. Die von der Regierung vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen seien "alles Mist". Die "Lösung" sei der "Original Lena-Kotré-Kubotan" in AfD-blau.

Skandal im Brandenburger Wahlkampf! Die AfD-Abgeordnete Lena Kotré (38) verteilt als Werbegeschenk die in anderen Ländern verbotene Hieb- und Stichwaffe "Kubotan" und wirbt für Selbstjustiz.

Bei der Kundgebung vor mehreren Hundert Menschen auf dem Luisenplatz erklärte Wagenknecht, das BSW werde sich wie auch in Thüringen und Sachsen nicht vor Gesprächen mit den Christdemokraten verschließen.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam hat BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) um Stimmen für ihre Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg geworben. Dabei äußerte sie sich auch zu einer möglichen Koalition zwischen BSW und CDU.

Mit Eurer Stimme entscheidet Ihr, wer künftig für die Gesetzgebung und die politische Kontrolle der Landesregierung verantwortlich sein wird. Doch was die zwei Kreuze auf dem Stimmzettel konkret bewirken, erfahrt Ihr hier .

Bei den Wahlen in Brandenburg werden die Abgeordneten des achten Landtags gewählt. Deine persönliche Entscheidung bestimmt die Zusammensetzung des Parlaments.

Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke riskiert bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag alles und will nur bei einem Sieg seiner Partei im Amt bleiben. Er bezeichnete in einem TV-Interview die bevorstehende Wahl als "größte politische Herausforderung meines Lebens".

Sollte die AfD die meisten Stimmen bekommen, wird Woidke das Handtuch schmeißen. Sollte der Politiker sein Direktmandat behalten, möchte er allerdings als Landtagsabgeordneter weiterarbeiten.