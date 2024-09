Landtagswahl in Brandenburg: SPD-Spitzenkandidat Woidke vor "größter Herausforderung"

Brandenburg - In Brandenburg wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) steht in seiner Position nur dann weiterhin zur Verfügung, wenn die Sozialdemokraten nach der Wahl den ersten Platz ergattern.

Bei einem solchen Wahlausgang wird die Bildung einer neuen Koalition schwierig, denn keiner der im Landtag vertretenen Parteien will zusammen mit der rechtspopulistischen AfD regieren.

Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke riskiert bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag alles und will nur bei einem Sieg seiner Partei im Amt bleiben. Er bezeichnete in einem TV-Interview die bevorstehende Wahl als "größte politische Herausforderung meines Lebens".

Sollte die AfD die meisten Stimmen bekommen, wird Woidke das Handtuch schmeißen. Sollte der Politiker sein Direktmandat behalten, möchte er allerdings als Landtagsabgeordneter weiterarbeiten.