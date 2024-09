Landtagswahl in Brandenburg: Spitzenkandidaten geben ihre Stimme ab

Die Landtagswahl Brandenburg 2024 steht in den Startlöchern. Alle Neuigkeiten und Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl bekommt Ihr hier im TAG24-Liveticker!

Brandenburg - In Brandenburg wird am heutigen Sonntag ein neuer Landtag gewählt - die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet!

Wer soll der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin in Brandenburg werden? Das entscheidet die Landtagswahl am 22.September. © Soeren Stache/dpa Kann die bisherige Koalition von SPD, CDU und Grünen ihre Führung fortsetzen? Umfragen zufolge werden die meisten Kreuze auf den Stimmzetteln bei der AfD (28 Prozent) erwartet. Bei einem solchen Wahlausgang wird die Bildung einer neuen Koalition schwierig, denn keiner der im Landtag vertretenen Parteien will zusammen mit der rechtspopulistischen AfD regieren. Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) steht in seiner Position nur dann weiterhin zur Verfügung, wenn die Sozialdemokraten nach der Wahl den ersten Platz ergattern. Landtagswahl Brandenburg 2024 Landtagswahl in Brandenburg: Wer darf wählen? Alles Wissenswerte, Neuigkeiten und Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl bekommt Ihr hier im TAG24-Liveticker zu lesen!

22. September, 11.48 Uhr: Spitzenkandidatin Töpfer hat bei der Wahl gemischte Gefühle

Antje Töpfer (56), Spitzenkandidatin der Grünen bei der Brandenburger Landtagswahl, sieht das Wahlergebnis als richtungsweisend. Für sie handele es sich um eine "Entscheidungswahl", die festlegen werde, in welcher Art von Land wir künftig leben wollen. Sie sehe der Wahl daher mit gemischten Gefühlen entgegen. Töpfer kandidiert gemeinsam mit Benjamin Raschke (41) als Duo für die Grünen.

Spitzenkandidatin der Grünen, Antje Töpfer (56), gab ihre Stimme in Falkensee (Landkreis Havelland) ab. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

22. September, 11.16 Uhr: Trotz schlechter Umfrageergebnisse - Baerbock hofft auf gute Ergebnisse bei den Grünen

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Die Grünen) erwartet bei der Landtagswahl in Brandenburg eine hohe Beteiligung der Wählerinnen und Wähler. Vor allem in den vergangenen Tagen habe die Grünen-Politikerin gemerkt, dass der Bevölkerung die Bedeutung der Landtagswahl bewusst sei. "Es geht um viel", so die 43-Jährige. Baerbock äußerte sich hoffnungsvoll in Bezug auf das Abschneiden ihrer Partei: "Die Sonne scheint heute, daher könnte es ein Tag der Hoffnung sein." Die Brandenburger Grünen müssen jedoch um den Wiedereinzug ins Landesparlament bangen. Umfragen sahen die Partei vor der Wahl bei etwa 4 Prozent.

Grünen-Politikerin und Außenministerin, Annalena Baerbock (43), gab ihre Stimme in Potsdam ab. © Michael Bahlo/dpa

22. September, 11.05 Uhr: Ministerpräsident Woidke sieht ein gutes Ergebnis bei der SPD

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) blickt zuversichtlich auf das Ergebnis der Landtagswahl. Seine Partei sei "gestärkt und entschlossen" in den Wahlkampf gestartet. Die schlechten Umfragewerte, von vor wenigen Wochen, hätten eine "gewisse Hoffnungslosigkeit" vermittelt, erklärte Woidke. Mittlerweile hätten sich die Prognosen jedoch verbessert. Er kritisierte zudem, dass andere Parteien versucht hätten, die Landtagswahl zu einer Abstimmung über die Ampel-Koalition auf Bundesebene zu machen. Er glaube jedoch, dass sich das nicht auszahle.

Auch der noch amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) gab am Sonntagvormittag seine Stimme in seinem Heimatort Forst (Landkreis Spree-Neiße) ab. © Patrick Pleul/dpa

22. September, 10.09 Uhr: AfD-Spitzenkandidat ist siegessicher

Hans-Christoph Berndt (68), Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg, sieht in einem möglichen Wahlerfolg seiner Partei ein "deutliches Zeichen der Hoffnung". Nach seiner Stimmabgabe am Morgen in Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) sagte er, dass sich die Situation in Deutschland verbessern werde, sollte die AfD weiterhin an Einfluss gewinnen. "Wir sind stärker als 2019", so der 68-Jährige. Für ihn entscheide sich das Schicksal Brandenburgs nicht in einer Wahl, sondern in den nächsten Jahren. Zudem erfahre seine Partei immer mehr Zustimmung. Somit habe ein Zuversicht bei den Wahlergebnissen.



AfD-Spitzenkandidat, Hans-Christoph Berndt (68), sei zuversichtlich viele Stimmen zu erhalten. © Frank Hammerschmidt/dpa

22. September, 8.42 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Brandenburg geöffnet. Bis zu den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr steht vor allem eine Frage im Zentrum: Wird sich die AfD oder die SPD in dem ostdeutschen Bundesland durchsetzen? Zwar lagen die Rechtspopulisten in jüngeren Umfragen hauchdünn vorn. Doch mit seiner riskanten Ansage, im Falle einer Niederlage sein Amt niederlegen zu wollen, konnte Ministerpräsident Woidke seinen Sozialdemokraten zuletzt noch einmal zu einem Aufschwung verhelfen. Alles Wichtige zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und SPD könnt Ihr hier lesen.

Die aussichtsreichsten Kandidaten bei der Wahl zum neuen Brandenburger Landtag: Hans-Christoph Berndt (68) von der AfD und der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD). © Frank Hammerschmidt/dpa, Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

22. September, 8 Uhr: Wahllokale haben geöffnet

Der Wahlkampf ist vorbei, jetzt geht es ans Eingemachte: Die Wahllokale in Brandenburg haben seit 8 Uhr geöffnet! Rund 2,1 Millionen Menschen können am heutigen Sonntag mit ihrer Stimme darüber entscheiden, wer künftig in dem ostdeutschen Bundesland regiert. Laut den jüngsten Umfragen geht es wohl vor allem um die Frage, ob die AfD oder die SPD das Rennen macht. Die besten Umfragewerte hatte zuletzt knapp die AfD, die SPD stellt in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten.

Los geht es: Auch dieses Wahllokal in Potsdam hat seit 8 Uhr am Morgen geöffnet. © Frank Hammerschmidt/dpa

22. September, 7.14 Uhr: Mit welchem Kreuz stimmst Du für wen?

Am heutigen Sonntag wird's ernst: Die Brandenburger entscheiden mit ihren Stimmen, wer künftig das Land regieren wird. Doch mit welchem Kreuz auf dem Stimmzettel wird eigentlich für wen gestimmt? Alle ausführlichen Infos zu dieser Frage, findet Ihr hier.

Bei der Landtagswahl geben Bürger eine Erst- und eine Zweitstimme ab - doch was ist damit eigentlich gemeint? (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

21. September, 20.46 Uhr: Wer ist wahlberechtigt?

Auch einen Tag vor der Wahl treibt sicher noch viele Frage um: Wer darf eigentlich wählen? Wer sich dazu informieren will, wird hier in unserem Artikel fündig.

Wahlberechtigte haben zwei Stimmen. (Symbolbild) © Michael Bahlo/dpa

21, September, 19 Uhr: Wahl-O-Mat hilft bei der Wahlentscheidung

Mit dem Wahl-O-Mat könnt ihr herausfinden, welche Partei euch bei der Brandenburg-Wahl am nächsten steht. Interessiert? Hier haben wir für euch weitere Informationen zusammengestellt.

21. September, 16 Uhr: Kundgebung gegen AfD mit Sportfreunde Stiller und Madsen

Einen Tag vor der Brandenburg-Wahl findet in Potsdam eine Kundgebung mit Konzerten von Bands wie Madsen und Sportfreunde Stiller statt. Zum Beginn der Veranstaltung unter dem Motto "Stabil bleiben - gegen AfD und Rechtsruck" versammelten sich am frühen Nachmittag Hunderte auf dem Luisenplatz - darunter viele Familien mit Kindern. Aufgerufen dazu hatten die Initiative "Kein Bock auf Nazis" und das Brandenburger Bündnis "Brücken statt Gräben".

Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. © Annette Riedl/dpa

21. September, 15.14 Uhr: RBB muss Tierschutzpartei-Ergebnis doch nicht zeigen

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) muss bei der TV-Präsentation von vorläufigen Ergebnissen zur Brandenburg-Wahl die Tierschutzpartei doch nicht auflisten, wenn sie nur ein niedriges Ergebnis erzielt. Das Bundesverfassungsgericht setzte die Wirksamkeit eines Beschlusses aus, mit dem die Partei vor Tagen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg einen Sieg errungen hatte. Zur Begründung hieß es: Medien können frei über die Gestaltung ihres Programms entscheiden - eine Beeinflussung durch Politik bei der konkreten Ausgestaltung von Sendungen darf nicht stattfinden. Die Nachteile für die Tierschutzpartei durch den nun ergangenen Beschluss seien im Vergleich geringer einzuschätzen, hieß es vom obersten Verfassungsgericht

Eigentlich hätte der RBB per einstweiliger Anordnung durch das brandenburgische Gericht unter bestimmten Voraussetzungen Wahlergebnisse der Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) in seinem Landesfernsehprogramm am Wahl- und am Folgetag zeigen müssen. © Carsten Koall/dpa

21. September, 11.15 Uhr: Wer wird mit wem regieren?

Seit der Wende ist das Land Brandenburg von den Sozialdemokraten regiert worden. Es zeichnet sich aktuellen Umfragen zufolge jedoch ein Stühlerücken im Parlament an. Die Koalitionsbildung wird sich wohl schwierig gestalten, denn aktuelle Prognosen zeigen, dass es nur vier der zur Wahl stehenden Parteien in den Landtag schaffen. Den passenden Regierungspartner zu finden, wird dann ein schwieriges Unterfangen werden.

Die Sozialdemokraten werden ihren bisherigen Koalitionspartner, die Grünen, aktuellen Prognosen zufolge verlieren. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

21. September, 9.08 Uhr: Antisemitismus-Beauftragter besorgt

Felix Klein (56), Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, blickt mit Sorge auf die anstehende Landtagswahl. "Antisemitische Ideologie darf nicht in ein deutsches Landesparlament einziehen. Gerade in Brandenburg mit seinen wichtigen Gedenkstätten wie den ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück wäre dies unerträglich für die Opfer des Nationalsozialismus und ein großer Rückschlag für die politische Bildungsarbeit der letzten Jahrzehnte", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei der Wahl in Brandenburg liegt die Alternative für Deutschland (AfD) laut Umfragen vorne. Daher sei der Wahlausgang über die Grenzen des Bundeslanges hinaus von Bedeutung, so Klein.

Felix Klein (56) ist Beauftragter der deutschen Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland. © Bernd von Jutrczenka/dpa

21. September, 7.18 Uhr: Merz gibt CDU in Potsdam letzte Schützenhilfe

Wahlkampf-Endspurt bei der CDU: Dazu kommt Bundeschef Friedrich Merz (68) für einen Auftritt mit Spitzenkandidat Jan Redmann (44) ab 15.30 Uhr nach Potsdam. Auch die AfD macht am Samstag in Senftenberg mit dem umstrittenen Europaabgeordneten Maximilian Krah (47) noch einmal Wahlkampf (17 Uhr). SPD, Grüne und Linke hatten ihren Wahlkampf bereits am Freitag abgeschlossen, die FDP am Donnerstag. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte den Wahlkampfabschluss schon am Mittwoch mit einem Auftritt von Parteigründerin Wagenknecht in Potsdam.

Friedrich Merz (68, r.), Bundesvorsitzender der CDU, kommt erneut für einen Auftritt mit dem Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann (44) nach Potsdam. © Sebastian Kahnert/dpa

Am Sonntag wird es ernst. Das alles beherrschende Thema ist die AfD und das mögliche Woidke-Aus. Nach Thüringen will die AfD auch in Brandenburg triumphieren. Gelingt das, will Ministerpräsident Woidke nicht mehr im Amt bleiben, doch gegen wen tritt der SPD-Politiker eigentlich an? Eine Übersicht aller Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen werden, findet Ihr in unserem Artikel: "Landtagswahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten"