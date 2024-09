Landtagswahl in Brandenburg: Wahlverlierer Redmann darf im Amt bleiben

"Das hat der AfD erheblich genutzt", so Redmann in Potsdam-Babelsberg. Das bereite ihm große Sorgen. "Wir dürfen uns weniger von taktischen Überlegungen leiten lassen." Stattdessen sei es für ihn entscheidend, eine Politik zu verfolgen, die weniger Frustration hervorrufe.

Was genau die sogenannte Grundmandatsklausel ist und warum sie gerade für kleinere Parteien wichtig werden könnte, erfahrt Ihr in diesem Hintergrundstück .

Das Wahlrecht in Brandenburg hat einige Besonderheiten. Eine Sonderregel gibt es in dieser Form in keinem anderen Bundesland.

Vor allem in den vergangenen Tagen habe die Grünen-Politikerin gemerkt, dass der Bevölkerung die Bedeutung der Landtagswahl bewusst sei. "Es geht um viel", so die 43-Jährige.

Hans-Christoph Berndt (68), Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg, sieht in einem möglichen Wahlerfolg seiner Partei ein "deutliches Zeichen der Hoffnung".

Nach seiner Stimmabgabe am Morgen in Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) sagte er, dass sich die Situation in Deutschland verbessern werde, sollte die AfD weiterhin an Einfluss gewinnen.

"Wir sind stärker als 2019", so der 68-Jährige. Für ihn entscheide sich das Schicksal Brandenburgs nicht in einer Wahl, sondern in den nächsten Jahren. Zudem erfahre seine Partei immer mehr Zustimmung. Somit habe er Zuversicht bei den Wahlergebnissen.