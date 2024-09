Landtagswahl in Brandenburg: Woidke hat noch Hoffnung bei Gesprächen mit CDU und BSW

Fortsetzung des Artikels laden

23. September, 13.27 Uhr: Woidke schlägt SPD-Landesvorstand Koalitionsregierung mit BSW und CDU vor

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) plant nach der Landtagswahl, Sondierungsgespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der CDU zur Bildung einer Koalitionsregierung aufzunehmen. Dieses Vorhaben werde die 62-Jährige dem Landesverband am heutigen Montagabend vorschlagen: "Mein Ziel ist es, eine stabile Regierung zu bilden."

Dietmar Woidke (62) hat mit der SPD nicht die Mehrheit im Landtag. Nötig sind die Stimmen vom BSW und CDU. © Kay Nietfeld/dpa

23. September, 13.17 Uhr: CDU möchte in kein Koalitionsgespräch mit der SPD

Die Brandenburger CDU plant nach der Landtagswahl keine Gespräche mit ihrem bisherigen Koalitionspartner SPD. "Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was wir in diesen Gesprächen besprechen sollen", so CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann am Montag in Potsdam. "Für uns gibt es keinen Regierungsauftrag. Es gibt nämlich keine Mehrheit für SPD und CDU." Daher stehe für die CDU fest, dass die SPD Sondierungsgespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) führen müsse.

23. September, 13.12 Uhr: AfD zum Gespräch mit allen Parteien bereit

Der Spitzenkandidat der Brandenburger AfD, Hans-Christoph Berndt (68), zeigte sich nach der Wahl am Sonntag offen für Gespräche mit anderen Parteien. "Wir sind gesprächsbereit und verhandlungsbereit", erklärte der . Dabei betonte er, dass die Inhalte entscheidend seien: "Da kennen wir keine Schranken und keine Brandmauern." Bezüglich der Frage nach einer möglichen Sperrminorität im Landtag durch mehr als ein Drittel der Abgeordneten antwortete Berndt: "Geplant ist erst mal gar nichts. Das kann man nur im Einzelfall konkret beantworten. In der alltäglichen Arbeit sind wir sehr flexibel."

23. September, 13.04 Uhr: AfD-Spitze glücklich über Ausscheiden der Grünen

Die AfD zeigt sich nach der Landtagswahl in Brandenburg sowohl erfreut über den eigenen Stimmenzuwachs als auch über die schwachen Ergebnisse einiger Konkurrenten. So sagte Bundesvorsitzende Tino Chrupalla (49), es sei aus seiner Sicht gut, "dass die Grünen als gefährlichste Partei Deutschlands nicht mehr im Landtag sind".

23. September, 11.12 Uhr: Grünen-Chef Nouripour appelliert an Woidke

Grünen-Chef Omid Nouripour (49) forderte Woidke auf, nicht auf Forderungen des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) einzugehen. Brandenburg sei mit am härtesten von der Klimakrise betroffen und habe keine Stimme mehr für den Klimaschutz. Laut dem Grünen-Chef gebe es somit einiges im Koalitionsvertrag, was noch umzusetzen sei - vor allem zum Krieg in der Ukraine.

Grünen-Chef Omid Nouripour (49) sprach von einer bitteren Niederlage seiner Partei. © Frank Hammerschmidt/dpa

23. September, 11.05 Uhr: BSW will Gespräche zwischen CDU und SPD abwarten

Für eine Beteiligung des BSW an einer Koalition sei ein neuer Politik-Stil notwendig, man müsse "mehr auf die Menschen zugehen und auf sie hören", sagte Spitzenkandidat Robert Crumbach (61). Mit der AfD sehe er "überhaupt keine Basis für Zusammenarbeit". Trotzdem werde das BSW vernünftigen Anträgen der AfD im Landtag zustimmen. Da die Grünen im Landtag nicht mehr vertreten sind und SPD und CDU zusammen keine Mehrheit haben, ist Ministerpräsident Dietmar Woidke auf das BSW angewiesen.

Spitzenkandidat Robert Crumbach (61) hatte mit dem Bündnis 13,5 Prozent der Stimmen erreicht und damit die CDU hinter sich gelassen. © Frank Hammerschmidt/dpa

23. September, 9.25 Uhr: Für Jan Redmann gibt es momentan keine Mehrheitsregierung zwischen CDU und SPD

Der brandenburgische CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann (44) hat sich nach der Wahl zurückhaltend zu möglichen Gesprächen mit der SPD über eine Regierungsbeteiligung geäußert. Im RBB-Inforadio betonte er, dass es selbstverständlich sei, dass Demokraten miteinander sprechen, und die CDU werde auch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Gespräche führen. "Und was Regierungsbildung angeht, ist schon klar, dass eine Mehrheitsregierung zwischen BSW und SPD möglich ist, zwischen SPD und CDU nach derzeitigem Stand nicht.", erklärte Redmann. Auf die Frage, ob die CDU dennoch eine Regierungsbeteiligung anstrebe, antwortete er lediglich: „Wir haben heute einen Tag, an dem wir auch in den Gremien erst mal miteinander beraten.“

23. September, 9.20 Uhr : Grüne warnen nach schlechten Wahlergebnis vor "Horror-Landtag" in Brandenburg

"Da ist natürlich Enttäuschung - aber auch Entschlossenheit. Wir haben jetzt wirklich den Horror-Landtag, vor dem wir gewarnt haben", sagte Spitzenkandidat Benjamin Raschke (41) der Deutschen Presse-Agentur. "Da gibt es keine progressive Kraft, die für soziale Gerechtigkeit, für Umwelt- und Klimaschutz steht.", ergänzte er. Zudem kündigte der bisherige Grünen-Fraktionschef an, dass seine Partei auch außerhalb des Parlaments hörbar sein will.

23. September, 8.46 Uhr: SPD will zügig die Sondierung aufnehmen

Auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung in Brandenburg strebt die SPD an, noch in dieser Woche Sondierungsgespräche aufzunehmen. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Daniel Keller (38), im RBB-Inforadio erklärte, sei die Partei offen für Gespräche mit der CDU und der BSW. Die Sondierungsgespräche sollten zügig beginnen und idealerweise noch in dieser Woche starten. Bezüglich der Regierungsbildung betonte er: „In den kommenden Wochen wollen wir hier Fortschritte erzielen.“ Gespräche mit der AfD schloss er ausdrücklich aus.

Daniel Keller (38) möchte keine Sondierungs-Gespräche mit der AfD führen. © Michael Bahlo/dpa

23. September, 8.24 Uhr: AfD schockt mit Abschiebe-Song bei Wahlparty!

Ihre hohe Stimmenzahl feierte die Partei bei ihrer Wahlparty in einem Gasthof im Potsdamer Ortsteil Marquardt mit einem geschmacklosen Lied über Abschiebungen. "Hey, jetzt geht’s ab, wir schieben sie alle ab, sie alle ab", grölten die Mitglieder zu der Melodie des Hits.

23. September, 7.21 Uhr: Ex-Bundespräsident Gauck hält AfD nicht für eine Nazi-Partei

In der ARD-Talksendung "Caren Miosga" sprach Joachim Gauck (84) nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Brandenburg über die AfD. Dabei gab er zu verstehen, dass es Nazis in dieser Partei gebe. Doch diese gibt es in ganz Europa, besonders viele seien in Russland. Und dennoch sehe er in den Wählern keine Menschen, die in Europa ein Nazireich wie zu Adolf Hitlers Zeiten zurückhaben wollen.

Für Joachim Gauck (84) bestehe das Problem eher darin, "dass sie ihrer eigenen Kraft der Gestaltung unseres Gemeinwesens weniger zutrauen als bestimmten Führungskräften". © Christophe Gateau/dpa

23. September, 6.28 Uhr: AfD erreicht Sperrminorität im Brandenburger Landtag

Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat die AfD über ein Drittel der Sitze gewonnen und somit eine Sperrminorität im Landesparlament erreicht. Laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis erhält die Rechtsaußenpartei 30 von insgesamt 88 Mandaten. Dadurch ist die AfD in der Lage, Entscheidungen und Wahlen zu blockieren, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, wie etwa die Wahl von Verfassungsrichtern. Auch Verfassungsänderungen können nur mit dieser qualifizierten Mehrheit beschlossen werden.



Tino Chrupalla (l.) (49), AfD-Bundessprecher, Hans-Christoph Berndt (68), stellvertetender Vorsitzender der AfD Brandenburg und Alice Weidel (45), AfD-Bundessprecherin, erhalten mit ihrer Partei 30 von insgesamt 88 Mandaten im Brandenburger Landtag, was mehr als ein Drittel bedeutet. © Christoph Soeder/dpa

Zum achten Mal in Folge hat die SPD seit 1990 die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke erreichte laut der Landeswahlleitung 30,9 Prozent der Stimmen und konnte sich damit im Vergleich zu 2019 sogar noch verbessern. Die AfD, die in den Umfragen lange Zeit an der Spitze lag, kam nach der Auszählung aller Stimmen auf 29,2 Prozent.



Auf dem dritten Platz landete das Bündnis um Sahra Wagenknecht, das erstmals angetreten ist, mit 13,5 Prozent. Die CDU erzielte lediglich 12,1 Prozent und verzeichnete damit ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Brandenburg. Die Grünen, die Linke, die FDP und die Freien Wähler scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde und konnten kein einziges Direktmandat gewinnen, das ihnen den Einzug in den Landtag ermöglicht hätte.