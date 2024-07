Neue Kampagne gegen Ausgrenzung: Integrationsbeauftragte will ein Zeichen setzen!

Am kommenden Dienstag will die Integrationsbeauftragte Diana Gonzalez Olivo mit einem Flashmob am Brandenburger Tor in Potsdam ein Zeichen setzen. © Jens Kalaene/dpa

"Während andere nach Ausgrenzung und Abschottung rufen, setzen wir auf Mut und Zuversicht, um Brandenburg gemeinsam in Bewegung zu bringen", heißt es in einer Ankündigung.

Die Kampagne "Bewegung, Brandenburg! solle für ein Land stehen, das "zusammenwächst und menschlich bleibt". Initiativen, Vereine und Unternehmen sollen in ihrem Engagement etwa für Flüchtlinge gestärkt werden.

Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Engagement und Bildung organisiert und startet am 9. Juli. An diesem Dienstag will die Integrationsbeauftragte mit einem Flashmob am Brandenburger Tor in Potsdam ein Zeichen setzen.

Chöre und ein Orchester sollen Beethovens "Ode an die Freude" anstimmen, die auch die Europahymne ist.

Brandenburgs Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will bei der Aktion auch dabei sein.