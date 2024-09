Regiert in Brandenburg bald rot-lila? Woidke spricht mit Wagenknecht

Die SPD erwägt eine Regierungskoalition mit dem BSW. Die Partei schnitt bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg jeweils zweistellig ab und wird für Regierungsmehrheiten gebraucht.

Die Verhandlungsgruppen von SPD und BSW in Brandenburg sollen Mitte kommender Woche zusammenkommen und Sondierungsgespräche aufnehmen. Der genaue Zeitpunkt des Treffens soll vertraulich bleiben.

Inhalte aus dem Gespräch am Donnerstag wurden nicht bekannt. Der "Welt" sagte Wagenknecht: "Es war ein konstruktives Gespräch."

Die CDU in Brandenburg will in einer möglichen Koalition der SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mitregieren.