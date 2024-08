SPD fährt vor Landtagswahl richtig auf! Kanzler Scholz in Potsdam zu Gast

Potsdam - Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl lädt die Brandenburger SPD am Freitag zu ihrer größten Veranstaltung im Wahlkampf nach Potsdam ein - mit Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) als Gast.

Scholz wird nach Angaben der SPD allerdings anders als ursprünglich geplant keine Rede halten, weil er erst am späteren Abend erwartet wird.

In Brandenburg, wo die SPD seit 1990 den Regierungschef stellt, lag die Partei in der jüngsten Umfrage des Instituts Insa von August bei 20 Prozent hinter der AfD mit 24 Prozent und knapp vor der CDU mit 19 und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 17 Prozent. Bundesweit erreichte die SPD in Umfragen zuletzt 15 Prozent.

Die Ampel-Regierung im Bund steht seit Monaten in der Kritik.