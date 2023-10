Newsticker zur Hessen-Wahl: Nur so wenige Hessen gingen bislang wählen!

Fortsetzung des Artikels laden

7. Oktober, 9.03 Uhr: Endspurt im hessischen Wahlkampf, Gegendemos bei Auftritt von Weidel

Um 18 Uhr wird AfD-Bundeschefin Alice Weidel heute zu einem Auftritt im hessischen Wahlkampf in Wiesbaden erwartet. © Andreas Arnold/dpa Zahlreiche Parteien in Hessen starten an diesem Samstag in den Endspurt ihres Wahlkampfs. Dafür bieten sie einen Tag vor der Abstimmung über den neuen Landtag in Wiesbaden teilweise erneut Bundesprominenz auf. So wird AfD-Bundeschefin Alice Weidel um 18 Uhr in Wiesbaden erwartet. Zuvor hatte sie einen Wahlkampftermin im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth abgesagt - nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen. Laut der AfD war Weidel bereits am 23. September "nach Hinweisen auf einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag von der Polizei aus ihrer Zweit-Wohnung in der Schweiz im Bezirk Einsiedeln an einen sicheren Ort verbracht" worden. Nach einer Sitzungswoche des Bundestags sei sie mit ihrer Familie nach Mallorca geflogen, um Abstand von den Ereignissen zu gewinnen. Für die AfD-Kundgebung in der Landeshauptstadt Wiesbaden an diesem Samstag sind auch mehrere Gegendemonstrationen angekündigt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit einer dreistelligen Zahl von Beamten im Einsatz. Die Stadt Wiesbaden erwartet nach eigenen Angaben Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich Verstärkung geholt. Sie tritt zusammen mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an diesem Samstag in Marburg (14 Uhr) auf. Vorher hat sich Faeser schon in Kassel (10 Uhr) angekündigt.

6. Oktober, 19.05 Uhr: Boris Rhein will Kernkraft vorerst weiterführen

CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein (51) sprach am Freitagabend im Rahmen des sogenannten "Wahlinterviews" von Fernsehsender Sat.1. © Helmut Fricke/dpa Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein (51) hat sich für Kernkraftwerke ausgesprochen. Im "Wahlinterview" von "17:30 Sat.1 live" sagte er am Freitag nach Mitteilung des privaten Fernsehsenders: "Wenn wir einen Deutschland-Pakt mit dem Bundeskanzler schließen - der Bundeskanzler möchte das ja gerne -, dann wird eine der Bedingungen sein: Dann muss auch die Kernkraft wieder eine Rolle spielen. Beispielsweise dadurch, dass wir die abgeschalteten Kernkraftwerke wieder anstellen." Mitten in der Energiekrise auf Kernkraft zu verzichten, sei ein schwerer Fehler gewesen. Im April waren die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet worden.

6. Oktober, 7.54 Uhr: Freie Wähler mit guten Chancen auf Einzug in den Landtag

Spitzenkandidat Engin Eroglu (41) kann sich bei einem Einzug der Freien Wähler in hessischen Landtag sehr gut eine Koalition mit der CDU vorstellen. © Sebastian Gollnow/dpa Die Freien Wähler in Hessen können sich nach Angaben ihres Spitzenkandidaten Engin Eroglu (41) nach der Landtagswahl eine Koalition mit der CDU vorstellen. Mit Blick auf einen möglichen Einzug in den Wiesbadener Landtag sagte Eroglu dem "Tagesspiegel": "Wenn wir das schaffen, wollen wir auch gern Teil der Landesregierung sein." Nach dem neuen "Hessen-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung gewinnen die Freien Wähler im Vergleich zur Insa-Umfrage von Mitte September einen Prozentpunkt dazu und kommen damit auf fünf Prozent. Bislang haben die Freien Wähler nur in drei Bundesländern die Fünf-Prozent-Hürde überwunden: In Bayern, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird, außerdem in Rheinland-Pfalz und in Brandenburg - die Fraktion BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag gehört aber nicht der Freie Wähler Bundesvereinigung an. Eroglu, der auch Landesvorsitzender der Freien Wähler in Hessen ist, sagte dem "Tagesspiegel" mit Blick auf Hessen weiter: "Wir können uns eine Koalition mit der CDU sehr gut vorstellen." Die Wahl am 8. Oktober sehe er als "wichtige Bewährungsprobe" für die Ambitionen der Partei im Bund.

5. Oktober, 10.35 Uhr: Für die Briefwahl wird es knapp - das müsst Ihr wissen!

Die Landtagswahl in Hessen findet am kommenden Sonntag statt - 4,3 Millionen Hessinnen und Hessen sind aufgerufen, dabei ihre Stimmen abzugeben. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa Alle volljährigen Frauen und Männer, die mindestens seit dem 27. August 2023 ihren Hauptwohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt in Hessen haben, sind berechtigt, bei der Landtagswahl ihre Stimmen abzugeben. Alle, die es nicht schaffen, am Wahltag das ihnen zugewiesene Wahllokal aufzusuchen, können auch jetzt noch von dem Mittel der Briefwahl Gebrauch machen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass für die Beantragung der Wahlunterlagen per Post der 8. Oktober inzwischen schon zu nahe ist. Laut Informationen aus dem Büro des Landeswahlleiters bieten die Gemeinden und Städte in Hessen allen Wahlberechtigten jedoch die Möglichkeit, selbst zum jeweiligen Wahlamt zu gehen und die Briefwahl vor Ort und Stelle auszuüben. Ebenso könne ein Bote noch bis Sonntag, 15 Uhr, zum Wahlamt geschickt werden, um Wahlunterlagen im Auftrag eines Wahlberechtigten abzuholen und diese auch wieder zum Amt zu bringen. Ein solcher Bote benötige jedoch dringend eine schriftliche Vollmacht der betreffenden wahlberechtigten Person.

2. Oktober, 18.33 Uhr: Hochmodern oder höchst peinlich? FDP-Wahl-Rapsong spaltet die Gemüter

Am kommenden Sonntag geht es in Hessen um die politische Wurst. Dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger des Landes bei der Landtagswahl über das zukünftige Parlament. Um möglichst viele Wähler zu mobilisieren, ist die hessische FDP einen ganz eigenen Weg gegangen - und spaltet damit vor allem das Netz. Am vergangenen Freitag veröffentlichte der Landtagsabgeordnete Yanki Pürsün (51) auf seinem X-Profil einen eigens für die Landtagswahl produzierten Song.

Auf seinem X-Profil postete FDP-Mann Yanki Pürsün (51) den vom Sprechsänger Parlamentspoet gerappten Song. © Montage: Screenshot X/yankiffm

Die rechtspopulistische - und in Teilen auch rechtsextreme - AfD feiert in Umfragen zurzeit große Erfolge. Dabei wird von einigen Beobachtern des Politik-Betriebs die Frage debattiert, ob Kooperationen zwischen CDU und AfD, wie zuletzt in Thüringen, auch in anderen Bundesländern anstehen könnten. Ein Online-Video zur kommenden Landtagswahl in Hessen warnt etwa vor einer derartigen Zusammenarbeit nach der Wahl - und erntet Kritik! Der Clip kursiert auf der Plattform "X" (vormals Twitter), am Ende wird dazu aufgerufen, bei der Landtagswahl am 8. Oktober für die SPD und deren Spitzenkandidatin, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53), zu stimmen.

Die rechtspopulistische AfD schwimmt zurzeit auf einer Erfolgskurve - das ZDF-Politbarometer sah die Partei zuletzt hinsichtlich der kommenden Landtagswahl in Hessen bei 16 Prozent. © Stefan Sauer/dpa

29. September, 17.42 Uhr: Grüne und SPD im Tief, CDU siegessicher, AfD stabil

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober 2023 scheint sich die CDU um Ministerpräsident Boris Rhein bereits als sichere Siegerin fühlen zu können. Grüne und SPD kommen nicht aus dem Tief, die AfD bleibt unverändert stabil. Das ergeben zumindest die aktuellen Umfragen von ARD und ZDF. Laut dem ZDF-Politbarometer kommt die CDU in Hessen demnach zurzeit auf 32 Prozent - zwei Prozent mehr als bei der letzten Umfrage vor drei Wochen. Dahinter liegen Grüne und SPD gleichauf mit 17 Prozent (beide minus 2), gefolgt von der AfD mit 16 Prozent (unverändert).

Laut dem ZDF-Politbarometer könnte die CDU bei der Landtagswahl in Hessen zurzeit mit einem Ergebnis von rund 32 Prozent rechnen. © Forschungsgruppe Wahen/ZDF

23. September, 9.15 Uhr: Ministerpräsident Rhein offen für diese Koalition

Rund zwei Wochen vor der hessischen Landtagswahl zeigt sich Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) offen für verschiedene mögliche Koalitionen. Das Bündnis mit den Grünen sei "sehr konstruktiv, sehr vertrauensvoll" und funktioniere nach wie vor selbst im Wahlkampf sehr gut, sagte er in einem Interview. Er habe aber immer auch den Kontakt zur SPD gepflegt und es gebe "ähnliche Erfahrungswelten als Volkspartei". "Und da gibt es durchaus die eine oder andere Gemeinsamkeit", so Rhein.

Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) möchte vor allem eine Ampel-Regierung in Hessen nach der Landtagswahl verhindern. © Boris Roessler/dpa

19. September, 15.24 Uhr: Zusammenarbeit von CDU und AfD in Hessen? Das sagt Ministerpräsident Boris Rhein

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) hat mit Blick auf die Diskussion über eine gemeinsame Abstimmung von CDU und der rechtsextremen AfD im thüringischen Landtag bekräftigt, dass die Hessen-CDU jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. "Dazu gehört auch eine klare Absage an das Einbringen einer Initiative, die angewiesen ist auf die Stimmen der AfD", sagte er in einem Interview. Angesichts der stabilen Mehrheitsverhältnisse in Hessen würde sich eine solche Frage aber nicht stellen. Es sei niemand auf die AfD angewiesen. "Das ist auch gut so", sagte Rhein.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) lehnt eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD in Hessen strikt ab. © Bild-Montage: dpa/dpa-Zentralbild/Jens Buettner, dpa/Boris Rössler

Weniger als einen Monat vor der hessischen Landtagswahl bleibt auch laut einer neuen Umfrage offen, ob nach der stärksten Kraft CDU die SPD vor den Grünen landet oder umgekehrt. Im "Hessen-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung bekommt die oppositionelle SPD mit ihrer hessischen Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53), 20 Prozent, während die aktuell in Hessen mitregierenden Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir (52) 19 Prozent erreichen.

Die Montage zeigt links den Spitzenkandidaten der Grünen, den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (52), und rechts die Spitzenkandidatin der SPD, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53). © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa

9. September, 15.17 Uhr: CDU glaubt an knappen Ausgang der Hessen-Wahl und warnt

Einen Monat vor der Landtagswahl in Hessen hat die CDU ihre Anhängerinnen und Anhänger auf einen knappen Wahlausgang eingeschworen und vor einer Ampel-Regierung im Land gewarnt. Zum Start in die heiße Phase des Wahlkampfs wurden Bundesvorsitzender Friedrich Merz (67) und Hessens Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein (51) in der Frankfurter Unionhalle von rund 250 Anhängern gefeiert.

Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) warnte beim Wahlkampfauftakt seiner CDU zur Landtagswahl in Hessen ausdrücklich vor einer möglichen Ampel-Regierung. © Helmut Fricke/dpa

5. September, 16.27 Uhr: SPD-Politikerin Faeser strebt dieses Bündnis an

In Hessen will die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Nancy Faeser (53), bei einem Wahlerfolg am liebsten auch in einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP regieren. "Weil die Ampel ein progressives Bündnis ist, mit dem Sie richtig viel verändern, bewegen und wirklich auch verbessern können", sagte Faeser, die zugleich Bundesinnenministerin ist, in einem Interview.

Das Foto zeigt Nancy Faeser beim Wahlkampfauftakt der hessischen SPD in Bad Homburg - die 53-Jährige präferiert eine Ampel-Koalition. © Boris Roessler/dpa

4. August, 19.34 Uhr: AfD will ab Herbst 2023 in Hessen regieren

Die rechtspopulistische AfD will nach der Landtagswahl in Hessen trotz deren Ablehnung mit der CDU regieren. In einem Interview sprach AfD-Landeschef und Spitzenkandidat Robert Lambrou (56) von einer Übereinstimmung bei vier Politikfeldern: Begrenzung der Zuwanderung, Wiedereinstieg in die Kernkraft, Senkung der Grunderwerbssteuer und Ausstattung aller Schüler ab der fünften Klasse mit mobilen Endgeräten.

Hessens AfD-Chef Robert Lambrou (56) sieht in vier Politikfeldern große Übereinstimmung mit der CDU. © Bild-Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Das Thema Wolf ist weniger als drei Monate vor der Landtagswahl endgültig im hessischen Wahlkampf angekommen. Die FDP-Fraktion bekräftigte im Landtag in Wiesbaden ihre Forderung, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Zudem sollte es eine eigene Wolfsverordnung geben.

Der Wolf ist angekommen in Hessen: Gleich mehrere der scheuen Raubtiere leben aktuell dauerhaft in dem Bundesland. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die hessische FDP strebt bei der Landtagswahl am 8. Oktober ein Wahlergebnis von zehn Prozent an. Spitzenkandidat Stefan Naas (49) sagte bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Wiesbaden, seine Partei wolle stärker werden als 7,5 Prozent und ergänzte auf Nachfrage, mit zehn Prozent wäre er zufrieden.

Der 49-jährige FDP-Politiker Stefan Naas ist der Spitzenkandidat seiner Partei bei der kommenden Landtagswahl in Hessen. © Andreas Arnold/dpa

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (51) ist auf einem Parteitag einstimmig zum Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden. In Darmstadt entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen auf den 51-Jährigen. Rhein stimmte bei dem Parteitag die Delegierten in einer kämpferischen Rede und unter großem Beifall auf den Wahlkampf ein.

In seiner kämpferischen Rede sparte der amtierende hessische Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) nicht mit Spitzen gegen die Ampelkoalition. © Andreas Arnold/dpa

17. Juni, 14.33 Uhr: Hessen-SPD kürt Faeser zur Spitzenkandidatin

Mit großer Mehrheit hat ein hessischer SPD-Parteitag Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53) offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) wird für ihre Partei als Spitzenkandidatin bei der hessischen Landtagswahl im Oktober antreten. © dpa/Andreas Arnold