Freie Wähler haben einen Verdacht: Geht es Wagenknecht in Sachsen nur um die Diäten?

Leipzig - Der Wahlkampf in Sachsen gewinnt an Schärfe. Nach der Ankündigung von Sahra Wagenknecht (55), sich mit ihrem Bündnis (BSW) mehr auf die Gestaltung der Bundes- als auf die Landespolitik konzentrieren zu wollen, werfen die Freien Wähler (FW) den Postkommunisten in Sachsen "Diätenhascherei" vor.