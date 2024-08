Kurz vor Landtagswahl: MP Kretschmer von seinem Vize scharf attackiert!

Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther befürchtet, dass die Energiewende nach der Wahl "zurückgedreht" wird. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

"Mir sagen Unternehmer über die CDU: "Was machen die da? Das schadet uns"", sagte Günther. Kretschmer lasse auch die im Stich, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren.

"Das ist ein Problem für unsere Gesellschaft und das ist ein Problem für die Wirtschaft. Denn wir brauchen Zuwanderung, um unseren Wohlstand zu halten. Wenn wir uns Rechtsextremen nicht entschlossen entgegenstellen, wird niemand mehr zu uns kommen. Dann fehlen uns Busfahrer, Pflegekräfte und Hochqualifizierte in Forschung und Halbleiterindustrie."

Zugleich blickte Günther auf die zu Ende gehende Legislaturperiode zurück. "Wir haben lange Zeit effizient und geräuschlos zusammen regiert. Wir haben Corona und die Energiekrise bewältigt, die Waldbrände, Hochwasser, die Folgen der Dürrejahre."

Seit der letzten Bundestagswahl sei das aber vorbei. "Der Ministerpräsident spielt seitdem Opposition aus der Regierung heraus, auch gegen den eigenen Koalitionspartner."

Kretschmer hatte unlängst in einer Wahlarena mit den Spitzenkandidaten großer Parteien für die Landtagswahl am 1. September die Energiewende für gescheitert erklärt. Dem grünen Koalitionspartner war er dabei "ideologische Scheuklappen" vor. "Bei den Grünen geht es nicht darum, was vernünftig ist, was ökonomisch richtig ist. Es geht nur ums Parteiprogramm", sagte er.