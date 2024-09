Landtagswahl in Sachsen: Wahlbeteiligung auf Rekord-Kurs

Fortsetzung des Artikels laden

1. September, 12.39 Uhr: Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung in Dresden liegen vor

Nach Angaben der städtischen Wahlbehörde haben bis 12 Uhr 57,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in Dresden abgegeben. Briefwahl nutzten demnach 36,1 Prozent der Wähler. Bei der Landtagswahl von 2019 waren es im selben Zeitraum 53,3 Prozent Wahlbeteiligung. Briefwahl nutzten damals 28,1 Prozent. Es deutet sich also eine hohe Wahlbeteiligung an.

Wie hier im Wahllokal auf der Dresdner Hechtstraße machen die Bürger von ihrem Wahlrecht regen Gebrauch. © Steffen Füssel

1. September, 12.02 Uhr: Jörg Urban hat gewählt

AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban (60) hat gewählt. Der Fraktionschef im sächsischen Landtag gab seine Stimme in Dresden-Bühlau ab. Seine Partei hofft auf einen Wahlsieg. Sollte es dazu kommen, dürfte es die AfD allerdings schwer haben, eine regierungsfähige Koalition zu schmieden.

AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban will sich den Wahlsieg holen. Hier bei der Stimmabgabe in Dresden. © AfD-Sachsen

1. September, 11.42 Uhr: BSW-Sachsen-Chefin erwartet gutes Ergebnis

Die Spitzenkandidatin der Wagenknecht-Partei BSW, Sabine Zimmermann (63), erwartet für ihre Partei ein gutes Ergebnis. "Ich hoffe, dass wir so stark sind, dass wir Veränderungen in Sachsen bringen können", sagte Zimmermann nach ihrer Stimmabgabe in Werdau (Landkreis Zwickau). Eine Duldung der AfD oder gar eine Koalition mit der Partei, schloss Zimmermann indes aus.

Sabine Zimmermann (63) vom Bündnis Sahra Wagenknecht in ihrem Wahllokal in Werdau. © Hendrik Schmidt/dpa

1. September, 11.15 Uhr: In Weißwasser steht auch der OB zur Wahl

Parallel zur Landtagswahl findet in Weißwasser (Landkreis Görlitz) die Oberbürgermeisterwahl statt. Insgesamt drei Bewerber stehen auf dem Wahlzettel. Für die Wählervereinigung Klartext und mit Unterstützung der CDU geht die erfahrene Finanzpolitikerin Swantje Schneider-Trunsch (46) ins Rennen. Die AfD hat den Musiklehrer David Kreiselmeier (38) aufgestellt. Als Einzelbewerberin tritt hingegen die 43-jährige SPD-Frau Katja Dietrich an. Der bisherige Amtsinhaber Torsten Pötzsch (53, Klartext) tritt nicht mehr an.

1. September, 10.51 Uhr: Petra Köpping hat in Schkortitz (Grimma) gewählt

Auch die SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping (66) hat ihre Stimme abgegeben. Sichtbar gut gelaunt erschien Sachsens Sozialministerin gegen 10 Uhr in ihrem Wahllokal in Schkortitz (Gemeinde Grimma). Begleitet wurde Köpping von Ehemann und Enkelsohn. Sie hofft darauf, die Koalition mit der CDU fortführen zu können. Trotzdem habe sie ein "mulmiges Gefühl", sagte Petra Köpping nach der Stimmabgabe.

Petra Köpping (66, SPD) bei der Stimmabgabe. © Petra Hornig

1. September, 9.50 Uhr: Michael Kretschmer gibt seine Stimme in Dresden-Klotzsche ab

Michael Kretschmer (49, CDU) hat gewählt. Der sächsische Ministerpräsident kam gegen 9 Uhr in Begleitung seiner Frau Annett Hofmann in das Wahllokal in Dresden-Klotzsche, um seine Stimme abzugeben. Wenn es nach ihm geht, würde er gern die nächsten fünf Jahre regieren. Er zeigte sich optimistisch. Kretschmer zur Frage wer die kommende Landesregierung anführen soll: "Es muss die sächsische Union sein. Wir sind hier in Sachsen, wir lassen uns nicht reinreden. Wir gehen unseren eigenen sächsischen Weg", sagte der MP nach der Stimmabgabe zu Journalisten.

Frühaufsteher: Michael Kretschmer (49, CDU) gab in Begleitung seiner Frau Annett Hofmann seine Stimme ab. © Montage: Holm Hellis

1. September, 8.40 Uhr: Welche Dokumente benötige ich zur Abstimmung?

Wer im Wahllokal abstimmen will, muss dort seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen. Solltet Ihr Eure Wahlbenachrichtigung verloren oder vergessen haben, werdet Ihr trotzdem in die Wahlkabine gelassen – die Wahlhelfer prüfen dann anhand des Wählerverzeichnisses, ob Ihr im entsprechenden Wahllokal stimmberechtigt seid. Ihr habt Euch für die Briefwahl entschieden, aber den Wahlschein noch nicht abgeschickt? Auch dann könnt Ihr wählen. Die Unterlagen können bis Sonntag 16 Uhr bei der zuständigen Wahlbehörde abgegeben werden. Wo genau, erfahrt Ihr unter anderem im Wahllokal.

1. September, 8 Uhr: Die Wahllokale sind offen

Die Wahllokale sind geöffnet. Ab sofort können Wahlberechtigte in ganz Sachsen ihre Stimme abgeben. Wählen dürfen alle, die über 18 Jahre alt sind und seit drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Sachsen haben. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen - eine Direktstimme und eine Listenstimme, was sie bewirken erfahrt ihr hier. Und wer sich unsicher ist, was den Stimmzettel eigentlich ungültig macht, kann das hier nachlesen.

Wie hier in einem Dresdner Wahllokal, haben die ersten bereits ihre Stimme abgegeben. © Steffen Füssel

31. August, 20.15 Uhr: Letzte Umfrage-Ergebnisse vor der Entscheidung

In der neuesten Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen liegt die CDU bei 33 Prozent und damit zwei Prozentpunkte vor der AfD. Die von Forsa/RTL erhobenen Daten vom Freitag zeigen auch, dass Grüne auf 6 und SPD auf 7 Prozent kommen würden. Das BSW liegt demnach an dritter Stelle bei 12 Prozent. Die Linke würde mit im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl mit nur 3 Prozent aus dem Landtag fliegen.

31. August, 16.26 Uhr: Tausende demonstrieren bei "Tolerade" für Vielfalt

Mehrere tausend Menschen sind am Samstagnachmittag im Rahmen der Großdemonstration "Tolerade" in Dresden zusammengekommen. Insgesamt 70 Vereine, Kollektive und Gruppen hatten aufgerufen, für Solidarität, Vielfalt und Demokratie einzustehen. "Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, egal, was bei der Wahl auch rauskommt", sagte Lennart Happe, einer der Veranstalter, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufzug mit 17 buntgeschmückten Trucks begann um 14 Uhr am Bahnhof Neustadt und verlief anschließend über die Marienbrücke in Richtung Innenstadt. Ende soll gegen 21 Uhr am Industriegelände sein. Nach Polizei-Angaben waren 2000 Menschen bei der Kundgebung am Startpunkt dabei. Die Veranstalter rechneten beim anschließenden Demozug mit bis zu 8000 Teilnehmern.

Die "Tolerade"-Demo zog über die Wallstraße in Richtung Centrum-Galerie. © privat

31. August, 14.35 Uhr: Ostbeauftragter beklagt geringe Parteibindung

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (48, SPD) beschwert sich vor den Landtagswahlen über eine geringe Parteibindung in der ostdeutschen Bevölkerung. Gegenüber Deutschlandfunk sagte er, dass dies mit negativen Erfahrungen der Menschen in der DDR zusammenhänge. Viele Menschen, etwa in Sachsen, befänden sich mehr in Zuschauerposition und beteiligen sich nicht am Diskussionsprozess. AfD und BSW profitierten von einer Empörungswelle, weil sie sich nicht in der Regierungsverantwortung befänden, so Schneider

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (48, SPD). © Jens Büttner/dpa

31. August, 13.22 Uhr: Tausende bei Demos vor Wahl erwartet

Einen Tag vor der Wahl werden in Sachsen Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern erwartet. In Görlitz soll ab 15 Uhr unter dem Motto "Görlitzer Vielfalt" ein klares Bekenntnis zur Demokratie gesetzt werden. In Dresden wird bei der "Tolerade 2024 - Sachsen bleibt demokratisch!" rund 8000 Teilnehmen gerechnet. "Wir haben die Befürchtung, dass da eine Menge unschöne Veränderungen auf uns zukommen", heiß es vonseiten der Veranstalter, mit Hinblick auf den Wahlsonntag. Auch in Zwickau sammelt sich am heutigen Samstag Protest unter dem Motto "Nur Demokraten in Parlamente!".

Die Tolerade 2022 in Dresden. Auch in diesem Jahr werden wieder tausende Teilnehmer erwartet. © Norbert Neumann

31. August, 11.52 Uhr: Wahlkampfauto von CDU-Politiker abgefackelt

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte das Wahlkampfauto von CDU-Politiker Volker Klostermann (52) in Leipzig-Leutzsch angezündet. Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage bekannt gab, konnte die Feuerwehr den Citröen Jumper löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Ein CDU-Wahlkampfauto in der Leipziger William-Zipperer-Straße brannte. © Bildmontage: X/CDU Sachsen

31. August, 7.32 Uhr: SPD-Chefin besorgt über Umfrageergebnisse

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken (63) blickt mit Sorge auf das mögliche Abschneiden ihrer Partei bei den kommenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie im Hinblick auf jüngsten Umfrageergebnisse im Freistaat, bei denen die SPD auf sieben Prozentpunkte kommt: "Natürlich macht mir das große Sorgen und beschwert mein Herz. Wir müssen wieder deutlicher machen, dass die SPD für soziale Gerechtigkeit steht, für gute Löhne und für erfolgreiche Bildungspolitik."

SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken (63) macht sich Sorgen um die bevorstehenden Landtagswahlen und die Ergebnisse ihrer Sozialdemokraten. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

30. August, 20.08 Uhr: Nach Anti-Grünen-Kundgebung in Dresden ermittelt die Polizei

Auf der Prager Straße hat am Freitag von 16 bis 16.45 Uhr eine Kundgebung zum Thema "Grüne Faschisten sind in Dresden nicht willkommen" stattgefunden. "Dabei verlas ein vermeintlicher Richter in einer Audiodatei Urteile gegen mehrere Bundespolitiker. Damit wurde suggeriert, dass diese Politiker Straftaten begangen hätten", meldet die Polizeidirektion Dresden. Die Behörde habe daraufhin Ermittlungen aufgenommen. Zur selben Zeit war Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) im Dresdner Rundkino.

Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) im Dresdner Rundkino. © Norbert Neumann

30. August, 19.03 Uhr: MP Kretschmer gibt in neuem Wahlkampfvideo nochmal alles

In einem neuen Wahlkampfvideo bewirbt sich MP Michael Kretschmer (49, CDU) noch einmal um fünf weitere Jahre. Ans sächsische Volk gerichtet sagt er darin unter anderem: "Sie sind mein Chef. Ich arbeite für Sie." Den ganzen Clip gibt es auch auf X zu sehen, genau hier:

30. August, 16.27 Uhr: Scholz setzt in Chemnitz "klarstes Signal" für Abschiebungen

Ob er noch im letzten Moment den ein oder anderen AfD-Wähler von der SPD überzeugen will? In jedem Fall hat Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) beim Wahlkampfabschluss der SPD in Chemnitz versucht ein Zeichen zu setzen. "Wir haben dafür gesorgt, dass die Ansage, dass schwere Straftäter auch zum Beispiel nach Afghanistan wieder zurückgeschickt werden, umgesetzt wird", so Scholz. "Tatkräftiges Handeln, vorsichtige Planung, nicht so viele Sprüche machen und dafür sorgen, dass die Dinge laufen. Das ist mein Prinzip und unser Prinzip." Die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan sei als "klarstes Signal" zu verstehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) am Freitag in Chemnitz. © Hendrik Schmidt/dpa

30. August, 14.24 Uhr: Großes Medien-Interesse an Sachsen-Wahl - auch international!

Neben allen bekannten deutschen Medien haben sich auch einige internationale Vertreter akkreditieren lassen, erklärte Ivo Klatte, Pressesprecher der Sächsischen Landtags, gegenüber TAG24 am Nachmittag. Unter den internationalen Medien befinden sich die japanische Zeitung "Nikkei", der US-Sender "CNBC", der Taiwanesische Sender "Mirror TV", die spanische Zeitung "El Periodico" sowie der französische Sender "M6".

Insgesamt werden rund 800 Journalisten aus 50 Redaktionen erwartet.

Auch international verfolgt man gespannt die Wahl im Freistaat. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

30. August, 11.58 Uhr: So viele Sachsen sind sich ihrer Wahl bereits sicher