Neue Kampagne vorgestellt: Mit diesen Themen will die CDU bei Landtagswahl in Sachsen punkten!

Dresden - Vor allem mit dem Thema Sicherheit will die CDU bei den Wählern in Sachsen punkten - und verspricht bei der Begrenzung der irregulären Migration, wenn nötig, einen "eigenen sächsischen Weg" zu gehen.

Bei der Verbesserung der Bildung sollen die Kleinsten im Mittelpunkt stehen. Daher wolle die CDU das letzte Kita-Jahr zum verpflichtenden Vorschuljahr machen. Gegen den Lehrermangel an den Schulen soll es zusätzliche Studienplätze und -angebote sowie Assistenzsysteme geben. Das Handwerk will die CDU mit einer erneuten Verdoppelung des Meisterbonus von 2000 auf 4000 Euro stärken.

Dazu zählt die Begrenzung der irregulären Migration, die die CDU vor allem mit Grenzkontrollen erreichen will. Man habe dem Bund bei dem Thema die Hand ausgestreckt, der habe sich aber nicht bewegt.

Die CDU legt bei ihrer Kampagne zur Landtagswahl einen starken Fokus auf Sicherheitspolitik. "Unser Versprechen ist: Mit der sächsischen Union werden Recht und Ordnung durchgesetzt", so Generalsekretär Alexander Dierks (36).

Die CDU ist in Sachsen seit 1990 ununterbrochen an der Regierung. Seit Monaten rangieren die Christdemokraten in Umfragen überwiegend auf Platz 2 - hinter der AfD.