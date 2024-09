Regierungsbildung nach der Landtagswahl: Diese bitteren Kröten müssen Sachsens Parteien schlucken

Dresden - Die Bildung einer neuen Regierung ist nach der Landtagswahl in Sachsen keine simple Sache.

Nachdem die CDU als Wahlsieger mit Michael Kretschmer (49) an der Spitze sowohl die Bildung einer Minderheitsregierung als auch die Zusammenarbeit mit AfD und Linken ausgeschlossen hat, läuft alles auf eine Koalition von CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hinaus.

Mit AfD-Mann Jörg Urban (60) will keine der anderen Parteien reden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

AfD



Die Partei findet sich nach der Wahl erneut am Spielfeldrand wieder. Keiner mag mit dem Landesverband der AfD, den der sächsische Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat, im Parlament zusammenarbeiten. Parteichef Jörg Urban (60) muss hinnehmen, dass seine Gesprächsangebote weiter ignoriert werden - obwohl seine Partei die zweitstärkste Fraktion im Parlament stellt.

Grüne

Nach ihrem miesen Abschneiden bei der Wahl muss die Partei verdauen, dass sie zwei Ministerien (Umwelt und Justiz) sowie das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten verliert, sollte die Brombeer-Koalition kommen. Außerdem schrumpft ihre Fraktion stark.

Linke

Die Genossen schmerzt das erfolgreiche BSW-Abschneiden sehr. Schließlich haben sie viele Wählerstimmen an Ex-Parteifreunde verloren. Nach dem Beinahe-K.O. in Sachsen und den Turbulenzen in der Berliner Parteizentrale muss die Linke sich neu erfinden.