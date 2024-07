Ausgangsanalyse zur Landtagswahl: Deshalb wird Sachsens neue Regierung ein Überraschungsei

Dresden - Der Countdown läuft! In 47 Tagen wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Noch nie waren die Ausgangskonstellationen für eine Regierungsbildung so kompliziert wie diesmal. Vom Bündnis zwischen Christdemokraten und Postkommunisten bis hin zur Machtübernahme der AfD scheint diesmal alles möglich. Ein Überblick.